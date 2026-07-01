O złożeniu propozycji przez amerykański koncern poinformowała w korespondencji z nami Komisja Europejska, uwidaczniając ten fakt wcześniej na swojej stronie internetowej poświęconej fuzjom i przejęciom. KE nie planuje ujawnienia, co zaproponował Paramount, do czasu wydania decyzji w tej sprawie – poinformowano nas także.

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Komisja Europejska wydłuża termin decyzji ws. przejęcia Warner Bros. Discovery

W związku z nowym wnioskiem grupy kierowanej przez Davida Ellisona przedłużeniu uległ wstępny termin wydania decyzji przez KE. Pierwotnie miało się to wydarzyć 7 lipca. Obecnie mowa jest o 22 lipca.

Choć Komisja nie zdradza, co proponują Amerykanie, to chodzi najprawdopodobniej o sprzedaż biznesu dystrybucji filmowej. Kilka dni temu portal Politico podał, że KE wyda zgodę na transakcję, jeśli Paramount pozbędzie się związków z Universal Pictures, które ma na wielu rynkach Unii Europejskiej.

Paramount Pictures, spółka zależna Paramount Skydance, jest udziałowcem joint venture United International Pictures, jednego z największych dystrybutorów filmowych na świecie. Drugim udziałowcem jest właśnie wspomniany Universal Pictures, należący do grupy Comcast.

Oczekiwania KE Amerykanie mieli poznać na zamkniętym spotkaniu w Brukseli w ostatnim tygodniu czerwca.

Wielka Brytania może stanąć okoniem. W Polsce potrzebna zgoda na przejęcie TVN

Politico przypomniało, że transakcja, w której za 110 mld dol. Paramount chce przejąć WBD, w Europie była od początku istotna szczególnie dla branży filmowej. Organizacja zrzeszająca kina – Union of International Cinemas – wkrótce po ogłoszeniu porozumienia stron transakcji wyraziła obawę, że będzie to „znacząca niekorzyść dla europejskiego kina”.

Europejscy regulatorzy to ostatnia bariera na drodze do finalizacji przejęcia WBD. I, jak widać, stawiają warunki.

W tym tygodniu interwencję w sprawie transakcji zapowiedziała brytyjska minister kultury Lisa Nundy. Wielka Brytania dała się poznać z przyblokowania przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, ale zapowiedź Nundy – przynajmniej na pozór – nie wywołała popłochu we władzach Paramountu. Rzecznik koncernu cytowany przez NBC News zapewnił, że przejęcie nie stanowi zagrożenia dla pluralizmu mediów w Wielkiej Brytanii i podtrzymał planowany harmonogram transakcji.

W Polsce Paramount Skydance będzie potrzebować zgody rządu na przejęcie TVN. Od końca 2024 r. telewizyjna spółka jest wpisana na listę spółek pod ochroną państwa, a obok niej Polsat, Cyfrowy Polsat, czy sieć komórkowa Play. Premier Donald Tusk zdecydował się na ten ruch po doniesieniach medialnych, że istnieje ryzyko wrogiego przejęcia prywatnych stacji telewizyjnych. Tłumaczył, że stacje telewizyjne mogą być wykorzystane w ramach trwającej wojny hybrydowej.

Było to po fali publikacji o zakusach węgierskiej grupy medialnej TV2 na TVN. Przejęcie stacji miałoby pomóc rządowi Viktora Orbana w wywieraniu wpływu na sytuację w Polsce. W kategoriach wpływów wrogich sił opisywany był też spór o kontrolę nad majątkiem założyciela Polsatu.

Amerykanie dostali do tej pory zgodę na transakcje w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Australii, Niemczech, Francji i Arabii Saudyjskiej.