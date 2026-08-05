Z tego artykułu dowiesz się: Jak decyzja sądu wpłynie na harmonogram i koszty przejęcia właściciela TVN przez Paramount.

Jakie jest oficjalne stanowisko zarządu Paramount Skydance wobec opóźnienia kluczowej transakcji.

Które segmenty działalności koncernu generują wzrosty, a które borykają się ze spadkami przychodów.

Czemu wyniki kwartalne Paramount, mimo niektórych wzrostów, rozczarowały analityków z Wall Street.

Sąd Rejonowy dla Kalifornii Północnej 4 sierpnia wydał postanowienie określające termin procesu z powództwa 12 stanów i Gildi Pisarzy Amerykańskich o zakaz przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance – poinformował ten ostatni koncern w raporcie kwartalnym przekazanym Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

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Proces o przejęcie właściciela TVN ruszy w marcu 2027 roku

Sąd wyznaczył termin jednej, 12-dniowej rozprawy na marzec przyszłego roku – wynika ze sprawozdania Paramountu. Ma ona ruszyć 2 marca i potrwać do 19 marca. Obejmie zarówno powództwa stanów, jak i te wniesione przez gildie.

Tymczasem zgodnie z umową przejęcia WBD, jeśli nie dojdzie do niego do końca września, Paramount będzie musiał wypłacić akcjonariuszom przejmowanej grupy odszkodowanie. Ma ono wynieść 7 mln dol. dziennie lub 25 centów dywidendy na akcję co kwartał.

Przypomnijmy, że w piśmie złożonym w sądzie 31 lipca stany i gildie domagały się, aby proces ruszył nawet w kwietniu przyszłego roku, argumentując, że potrzebują czasu, aby zgromadzić potrzebne dowody. Z kolei Paramount Skydance i WBD wnioskowały, aby stało się to jeszcze w listopadzie tego roku.

David Ellison: jesteśmy pewni, że dojdzie do transakcji

– Jesteśmy pewni, że dojdzie do transakcji – podtrzymał David Ellison, prezes Paramount Skydance podczas wtorkowej konferencji poświęconej wynikom kwartalnym.

– Uważamy, że to połączenie doprowadzi do powstania silnie konkurencyjnego podmiotu, co będzie dobre dla Hollywood – dodał także.

Ellison podał również, że do tej pory grupa uzyskała zielone światło od regulatorów w 65 krajach.

W drugim kwartale 2026 r. Paramount Skydance, właściciel m.in. studia filmowego Paramount Pictures, platformy streamingowej Paramount+ i telewizji informacyjnej CBS News, zanotował 6,91 mld dol. przychodu, co oznacza wzrost o 1 proc. w porównaniu z rezultatem przed rokiem. Zysk operacyjny koncernu wyniósł 475 mln dol. (wzrost o 19 proc.), a zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki-matki 41 mln dol. (spadek o 28 proc.). Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 4 centy, o 50 proc. mniej niż rok wcześniej. Skorygowana EBITDA sięgnęła niecałych 1,1 mld dol. i była o 27 proc. wyższa niż przed rokiem.

Mieszany obraz po wynikach kwartału. Prognoza w górę

O ile przychody okazały się nieco wyższe od przewidywań rynku, to zysk na akcję jest rozczarowaniem. Na Wall Street spodziewano się bowiem 15 centów na walor.

Po publikacji tych danych zarząd koncernu podniósł prognozę EBITDA na cały 2026 r. i spodziewa się teraz, że zamknie się ona w przedziale 3,8-3,9 mld dol. za sprawą oszczędności uzyskanych z połączenia biznesów Paramountu i Skydance w 2025 r. Nie zmieniono natomiast prognozy przychodów, które w dalszym ciągu mają wynieść 30 mld dol., o 4 proc. więcej niż w 2025 r.

Segmentami przynoszącymi wzrosty koncernowi są platformy streamingowe oraz studia filmowe. Platformy Paramount+, BET+ i Pluto TV zanotowały w II kw. br. wzrost przychodów o 9 proc. do 2,47 mld dol.

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Paramount+ zamknął półrocze z 81,6 mln subskrybentów, co oznacza wzrost o 2 mln w trzy miesiące.

Studia filmowe koncernu uzyskały w tym czasie 1,31 mld dol. wpływów, co oznacza wzrost o 1 proc. Tradycyjna telewizja linearna odpowiada nadal za największą część przychodu grupy: 3,13 mld dol. w kwartale, ale zanotowała spadek o 9 proc.

Zarząd Paramount Skydance podał także prognozę na trwający już trzeci kwartał br. Koncern ma wypracować w nim 6,95-7,15 mld dol. przychodu i utrzymać liczbę subskrybentów Paramount+.