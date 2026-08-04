W trakcie specjalnego wydania serwisu informacyjnego Telewizji Republika, poświęconego rosyjskiej rakiecie na terenie Polski, przez kilka minut prezentowany był najnowszy zegarek marki Nowrocky. Na ekranie wyświetlono również kod QR, prowadzący do oferty zakupu na powiązanej ze stacją platformie. Problem w tym, że lokowanie produktów w trakcie programów publicystycznych i newsowych jest zabronione na mocy ustawy o radiofonii i telewizji.

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Zegarek w trakcie programu o rosyjskiej rakiecie w TV Republika. Jest skarga do KRRiT

W związku z tym, członek rady programowej TVP S.A. w likwidacji Krzysztof Luft skierował skargę do szefowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W piśmie przesłanym do Agnieszki Glapiak można przeczytać, iż 30 lipca, w trakcie specjalnego wydania programu poświęconego rosyjskiej rakiecie, miało dojść do złamania prawa. Przez niemal trzy minuty trwała bowiem wówczas prezentacja zegarka marki Nowrocky, sprzedawanego na powiązanej z Republiką platformie Goryla.pl.

„Pokazywano eleganckie opakowanie wyrobu, z umieszczonym na nim oznaczeniem firmy Nowrocky, i oczywiście sam zegarek, który prezentowany był ze wszystkich stron — w pudełku, w rękach prowadzącego i na rękach gości programu. Był przedmiotem rozmowy gości audycji, którzy wyrażali podziw dla tego produktu i poinformowali o możliwości jego zakupu” – czytamy w skardze do szefowej KRRiT, cytowanej przez Onet. Do podobnej promocji miało dojść także później, w programie „Miłosz Kłeczek Zaprasza”, kiedy także wychwalano zalety zegarka i zachęcano do jego zakupu.

Republika reklamuje książkę o Nawrockim, TVP i Polskie Radio – książkę Sikorskiego

To nie pierwszy przypadek, gdy media w sposób wątpliwy reklamują produkty, powiązane czy to z samymi stacjami, czy to z określonymi politykami.

W ostatnich miesiącach na antenie Telewizji Republika wielokrotnie eksponowano m.in. książkę Michała Rachonia, Sławomira Cenckiewicza i Grzegorza Wierzchołowskiego pt. „Reset. Jak Tusk wprowadzał Rosję do Polski”, czy też publikację zawierającą wywiad z obecnym prezydentem: „Skąd się wziął Karol Nawrocki? Andrzej Nowa rozmawia z prezydentem RP”. Obie te książki znalazły się w ofercie sprzedażowej wspomnianej platformy Goryla.pl.

Z kolei TVP S.A. w likwidacji ma na swoim koncie m.in. przerwanie publicystycznego programu „Woronicza 17”, by przenieść widzów na Targi Książki w Opolu, gdzie o swojej najnowszej książce („Rozmowy rzymskie. Pytania na czas niepokoju”) opowiadał Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. Ten sam tytuł podczas audycji „Bez uników” w Polskim Radiu zaprezentowała dziennikarka Renata Grochal. Do obu sytuacji doszło w ten sam weekend 13-14 czerwca.