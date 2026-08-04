Pierwszym dużym wydarzeniem zorganizowanym przez środowisko Mateusza Morawieckiego po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości była konferencja „Rozwój Plus Wy”, która odbyła się 31 lipca w warszawskim kompleksie Mała Warszawa. Były premier zapewniał, że przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze składek członków stowarzyszenia Rozwój Plus. Szczegółowych kosztów ani źródeł finansowania jednak nie przedstawił. Jak ustaliło Radio ZET, organizacja wydarzenia mogła pochłonąć ponad 100 tys. zł.

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Ile kosztowała konferencja Rozwoju Plus? Ekspert wylicza wydatki

Stowarzyszenie Rozwój Plus wynajęło na potrzeby konferencji cały kompleks Mała Warszawa na warszawskiej Pradze-Północ. Do dyspozycji uczestników były nie tylko patio z plenerową sceną, ale także sale teatralna, koncertowa, konferencyjna i cateringowa, w których równolegle odbywały się panele dyskusyjne. Sam koszt wynajmu obiektu miał wynieść około 40 tys. zł.

Portal poprosił o analizę zdjęć z wydarzenia osobę zawodowo zajmującą się organizacją konferencji i imprez. Ekspert, który nie chciał ujawniać nazwiska, oszacował kolejne elementy budżetu.

Wynajem sceny, catering i ochrona. Największe koszty wydarzenia

Zdaniem specjalisty przygotowanie sceny wraz z nagłośnieniem, telebimem i zapleczem technicznym mogło kosztować od 20 do 25 tys. zł. Kolejną znaczącą pozycją był catering dla – jak szacuje ekspert – około 200–300 uczestników.

– Wynajęcie sceny z nagłośnieniem i telebimem oraz innymi technicznymi dodatkami tak, żeby można było wyświetlać slajdy czy pokazywać filmy, to koszt ok. 20–25 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć stoliki i krzesła oraz catering dla około 200, maksymalnie 300 osób. To kolejne 20–40 tys. zł – ocenił rozmówca Radia ZET.

Ekspert zwrócił jednocześnie uwagę, że liczba uczestników mogła być niższa od pojawiających się publicznie szacunków. – Mówienie, że w wydarzeniu uczestniczyło około tysiąca osób, uważam za grubą przesadę – stwierdził.

Szacunki: organizacja mogła kosztować nawet 120 tys. zł

Na tym lista wydatków się nie kończy. Dodatkowa ochrona wydarzenia mogła kosztować od 5 do 8 tys. zł. Kolejne około 2 tys. zł mogły pochłonąć elementy scenografii, w tym wynajem sof wykorzystywanych podczas paneli dyskusyjnych. Do tego należy doliczyć opłatę na rzecz ZAiKS za wykorzystanie muzyki.

W ocenie rozmówcy portalu część prelegentów prawdopodobnie nie pobierała wynagrodzenia za udział w wydarzeniu. Wyjątkiem mógł być były mistrz świata w szachach Garri Kasparow.

Po zsumowaniu wszystkich pozycji ekspert oszacował koszt organizacji konferencji na od 90 do 120 tys. zł. W wyliczeniu nie uwzględniono m.in. kosztów przygotowania materiałów drukowanych, raportów rozdawanych uczestnikom czy produkcji gadżetów z logo Rozwoju Plus.

Kto zapłacił za konferencję Rozwoju Plus?

Mateusz Morawiecki pytany o finansowanie wydarzenia zapewniał, że zostało ono opłacone przez członków stowarzyszenia. – Była finansowana przez tych, którzy złożyli się na stowarzyszenie Rozwój Plus. Była realizowana w ramach społecznych działań członków stowarzyszenia – mówił były premier.

Politycy związani z nowym ruchem również nie chcieli ujawniać szczegółów. – Każdy coś dołożył, ja też, ale nie będę mówił ile. Nie uważam, żeby było to potrzebne – powiedział Radiu ZET jeden z parlamentarzystów.

Inny rozmówca przyznał, że koszt organizacji mógł być wysoki, choć dzięki wolontariuszom oraz uzyskaniu części usług po preferencyjnych stawkach końcowy rachunek mógł być niższy od przedstawionych szacunków.

Rozwój Plus zapowiada kolejne wydarzenie

Konferencja „Rozwój Plus Wy” ma być początkiem cyklu wydarzeń organizowanych przez środowisko byłego premiera. Mateusz Morawiecki zapowiedział już, że 15 października odbędzie się duża konwencja Rozwoju Plus.

„Dziękuję za Waszą energię, aktywność i wiarę w Polskę. A już dziś zapraszam wszystkich na 15 października – na wielką konwencję Rozwoju Plus. Spotkajmy się jeszcze liczniej. Pokażmy siłę, jedność i determinację. Rozpocznijmy wspólnie kolejny etap marszu po zwycięstwo” – napisał w mediach społecznościowych.