Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz był pytany głównie o sprawy związane z relacjami polsko-ukraińskimi; m.in. został poproszony o stanowisko Pałacu Prezydenckiego w sprawie wzrostu przestępstw przeciwko obcokrajowcom mieszkającym w Polsce.

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Leśkiewicz: Za bezpieczeństwo odpowiada rząd

- podkreślił Rafał Leśkiewicz, dodając, że „to jest oczekiwanie, które pan prezydent formułuje do rządzących”, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo.

Rzecznik prezydenta był też pytany o sobotni atak we Wrocławiu, gdzie nożownik zranił 30-letnią Polkę; kobieta trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Zarzut usiłowania zabójstwa wrocławska prokuratura postawiła 18-letniemu obywatelowi Ukrainy, który tuż po zdarzeniu został ujęty przez policję. Pytanie dotyczyło tego, czy w tego typu przypadkach sprawców należy karać na miejscu czy deportować. Leśkiewicz podkreślił, że decyzja o tym należy do rządzących i do wymiaru sprawiedliwości.

- Wszystkie decyzje są w rękach rządzących, a więc ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości, którzy w tych sprawach powinni podejmować konsekwentne decyzje. (...) To od nich zależy, ale także przede wszystkim od niezależnego i niezawisłego wymiaru sprawiedliwości, jakie konsekwencje będą podejmowane wobec wszystkich obcokrajowców. Tu nie ma znaczenia, czy jest to Ukrainiec, czy jakikolwiek inny obcokrajowiec, który dopuszcza się przestępstwa na obywatelu polskim - powiedział Leśkiewicz.

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Leśkiewicz był też pytany o sytuację z początku lipca, gdy w Bielsku-Białej pochodzące z Ukrainy jedenastolatki zostały werbalnie zaatakowane w autobusie miejskim przez 54-letniego mężczyznę. Zdaniem jednego z dziennikarzy premier Donald Tusk miał wówczas oskarżać prezydenta o to, że to wynik kreowanej przez niego atmosfery, a po ataku ukraińskiego nożownika we Wrocławiu milczy. – Pan premier Donald Tusk wykorzystuje każdą sytuację do tego, aby atakować pana prezydenta. My się już do tego przyzwyczailiśmy, że stosuje taką bardzo pokrętną retorykę i manipuluje – powiedział rzecznik. Jego zdaniem „premier próbuje takimi wypowiedziami przykrywać nieudolności rządu, którym kieruje”.

Relacje z Ukrainą. Zełenski i Nawrocki utrzymują kontakt

Mówiąc o stosunkach polsko-ukraińskich, Leśkiewicz potwierdził, że prezydenci obu krajów utrzymują ze sobą kontakt. Przypomniał lipcowe spotkanie po zakończonym szczycie NATO w Ankarze, które „było poświęcone głównie kwestiom historycznym”.

Rozwijając temat relacji pomiędzy obydwoma narodami, Leśkiewicz przypomniał kwestię odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Decyzję w tej sprawie Karol Nawrocki podjął 19 czerwca po tym, jak Wołodymyr Zełeński zdecydował o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA. Leśkiewicz przypomniał słowa prezydenta, który podkreślał, że „jego decyzja nie jest skierowana przeciwko Ukraińcom - zarówno tym mieszkającym w Polsce, jak i tym, którzy walczą ofiarnie z Federacją Rosyjską od lutego 2022 r.”.