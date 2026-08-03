Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar wraca do Kijowa
Według źródeł PAP wśród kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce rozpatrywani są Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy oraz obecny wiceszef ukraińskiego MSZ Ołeksandr Miszczenko.
„Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz ambasador Ukrainy w Czechach Wasyl Zwarycz mogą zostać mianowani wiceministrami spraw zagranicznych Ukrainy. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas narady kierowników ukraińskich placówek dyplomatycznych w Kijowie w poniedziałek” – napisała agencja Interfax-Ukraina.
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Bodnar był wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy w latach 2017-2021. W latach 2021-2024 był ambasadorem w Turcji. W 2024 roku objął stanowisko ambasadora Ukrainy w Polsce.
Przed Bodnarem funkcję ambasadora Ukrainy w Polsce pełnił Wasyl Zwarycz. Sprawował ją od czerwca 2022 do lipca 2024 roku. Następnie został ambasadorem Ukrainy w Czechach.
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