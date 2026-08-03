Ostrzeżenia dotyczą m.in. Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynatu, Hesji, Turyngii, Badenii-Wirtembergii, Bawarii oraz części Saksonii. Dla północy Niemiec ostrzeżeń nie wydano.

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We wtorek, 4 sierpnia, drugi stopień ostrzeżenia pogodowego w wielu częściach Niemiec

W całym kraju termometry wskażą ponad 25 stopni. W regionach środkowych i południowych temperatura przekroczy 30 stopni, a na zachodzie i południowym zachodzie miejscami sięgnie od 36 do 38 stopni Celsjusza.

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Podczas gdy 3 sierpnia dla większości kraju obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia, na wtorek DWD prognozuje dla wielu regionów w środkowych i wschodnich Niemczech drugi stopień.

Gwałtowne zjawiska pogodowe w Niemczech: Upał, nawałnice i grad

Od wtorku pogoda ma być nie tylko gorąca, ale i burzowa. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Berlinie możliwe są ulewne deszcze, gwałtowne porywy wiatru i grad. Od południowego zachodu nadciągną przelotne opady oraz silne burze, które miejscami mogą przybrać charakter nawałnic.

Upały wpływają m.in. na rolnictwo. Susza, wysokie temperatury i choroby dają się we znaki burakom cukrowym, przez co w południowych Niemczech ma powstać prawdopodobnie o jedną trzecią mniej cukru niż rok wcześniej. Jak poinformował Związek Południowoniemieckich Plantatorów Buraków Cukrowych, spodziewane są najniższe zbiory od zjednoczenia Niemiec w 1990 roku.