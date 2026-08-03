- Reform skończy inwazję na Brytanię, postawi Brytyjczyków na pierwszym miejscu – zadeklarował Zia Yusuf, rzecznik ugrupowania ds. wewnętrznych, dodając, że ugrupowanie chce zbudować najskuteczniejszy na świecie system monitorowania granicy. W rozmowie z BBC stwierdził wcześniej, że pomysł jest po części inspirowany wydarzeniami w Ceucie, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi przekroczyło nielegalnie granicę z Maroka do hiszpańskiej enklawy.

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Reform UK proponuje, by w patrolowaniu granicy brały udział wspólnie jednostkimarynarki, RAF i wojsk lądowych. Następnie łodzie miałyby być przechwytywane przez marynarkę i zawracane do Francji lub Belgii.

Nigel Farage, szef Reform UK zapewnił, że wojskowa operacja na kanale La Manche pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy i uratowanie życia migrantów, przeprawiających się do Anglii w niebezpiecznych warunkach.

Partia Pracy krytykuje pomysły Nigela Farage

Rzecznik rządzącej Partii Pracy ocenił, że plany to odgrzewanie starych pomysłów Partii Konserwatywnej, a ich ogłoszenie to próba odwrócenia uwagi od „skandali” finansowych wokół partii. Chodzi o nieujawnienie przez Nigela Farage'a 5 mln funtów, które w 2024 r. otrzymał od miliardera Christophera Harborne’a. Postępowanie w sprawie wszczął parlamentarny komisarz ds. standardów. Farage twierdzi, że nie złamał zasad, bo pieniądze były prywatnym prezentem.

W niedzielę premier Andy Burnham zadeklarował, że ws. migrantów jego rząd będzie „działał bez wytchnienia”, a kluczem jest lepsze egzekwowanie prawa. Szef Partii Pracy podkreślił, że w porównaniu z zeszłymi latami liczba napływających migrantów jest mniejsza, a tegoroczny lipiec był pod tym względem najspokojniejszy od sześciu lat. – Widać, że robimy postępy, ale nie popadamy w samozadowolenie – stwierdził Burnham.

Czytaj więcej Polityka Partia Pracy zmieniła lidera i wyprzedziła partię Nigela Farage'a Po tym jak nowym liderem Partii Pracy i nowym premierem Wielkiej Brytanii został Andy Burnham, rządzący na Wyspach laburzyści dogonili, a nawet wyp...

Według danych brytyjskiego MSW lipcowa liczba migrantów przypływających do Królestwa była najniższa od lipca 2020 r.. Wyniosła 2316 osób i była o ponad 50 proc. niższa niż w lipcu roku poprzedniego (5454).

Od 20 lipca, gdy Andy Burnham został premierem, do soboty, do kraju przypłynęło 2057 osób. W tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano ich 1962. Miniona środa była rekordowym dniem w tym roku. Odnotowano 752 osoby przeprawiające się w ten sposób.

Migranci próbują się dostać do Wielkiej Brytanii

W porównaniu z poprzednimi latami liczba migrantów próbujących się dostać do brytyjskich brzegów jest mniejsza. Oficjalne dane rządowe mówią, że od początku roku do Królestwa dotarło 14 526 osób. To o 43 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, gdy odnotowano 25 436 osób, oraz o 14 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 r., kiedy było ich 16 903. Rekord to 45 774 osób w 2022 r..

Reform UK przez ponad rok prowadziło w sondażach, ale badania przeprowadzone po zmianie premiera z Keira Starmera na Andy'ego Burnhama pokazują przewagę laburzystów. Według badania Opinium z 1 sierpnia lewica mogłaby liczyć na 27 proc., Reform na 23 proc., a Konserwatyści na 17 proc. Według BMG Research to odpowiednio: 28, 23 i 20 proc..

Ponadto specyfika brytyjskiego systemu wyborczego sprawia, że nawet przy podobnych wynikach w skali kraju, większe partie, których poparcie jest rozmieszczone bardziej efektywnie pomiędzy okręgami (Konserwatyści, Partia Pracy) mogą zwykle liczyć na premię, uzyskując więcej mandatów, niż ugrupowania mniejsze (Reform UK, Zieloni czy Liberalni Demokraci).