Fragment książki Miguela Delaneya „Brudne fragmenty gry. Jak sportswashing, chciwość i korupcja przejęły współczesny futbol”. Opublikowało ją wydawnictwo SQN w przekładzie Bartosza Sałbuta Miguel Delaney – urodzony w Irlandii dziennikarz zajmujący się piłką nożną, pracuje dla dziennika „The Independent”, w 2025 r. otrzymał tytuł Piłkarskiego Dziennikarza Roku przyznawany przez Football Supporters’ Association

Gdy w styczniu 2024 r. sir Jim Ratcliffe obejmował rządy na Old Trafford, jego plan zakładał wprowadzenie drastycznych zmian już w ciągu czterech pierwszych miesięcy. Zamierzał wysłać w ten sposób sygnał, że Manchester United wreszcie zaczyna działać inaczej. Efekty momentami były jeszcze gorsze niż dotąd, ponieważ zespół zaliczał takie doły, jakie przy zamożności tego klubu powinny być nieosiągalne. Część kierownictwa Czerwonych Diabłów sygnalizowała problemy z podejmowaniem decyzji, ponieważ nowy inwestor do tego stopnia angażował się w funkcjonowanie klubu, że jego pracownicy mieli poczucie, jak gdyby ich działania były nieustannie podważane. Miliarder i właściciel koncernu INEOS naprawdę się nie patyczkował. W Tottenhamie Hotspur podobnie oceniano prezesa Daniela Levy’ego – „bali się choćby krzywo spojrzeć”.