Rzeczpospolita

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Kopernikański przewrót w biologii. Polka stworzyła życie z materii nieożywionej

Skoro można zrobić syntetyczną komórkę, która zdolna jest do namnażania i ewolucyjnych zmian, a jednocześnie badacze potrafią robić chemicznie rodzaje DNA czy aminokwasów i ich połączeń w quasi-białka, jakich boska ziemia nie nosiła, to może potrafimy powołać do życia życie zupełnie inne, niż to, które sami reprezentujemy?

Publikacja: 02.08.2026 14:03

Kopernikański przewrót w biologii. Polka stworzyła życie z materii nieożywionej

Magdalena Kawalec-Segond

Gdy na tych łamach wspominałam niedawno zmarłego Craiga Ventera („Genom choleryka”, „Plus Minus”, 23–24 maja 2026 r.) człowieka, który „zsekwencjonował ludzki genom” (furda, że głównie własny, liczy się przełomowa koncepcja) nie dało się obejść szerokim łukiem największej jego idée fixe, czyli pragnienia stworzenia syntetycznej komórki. Stworzenie życia jest wszak marzeniem ludzkości, zwłaszcza tej jej części, która szuka w nauce potwierdzenia, że Boga „nie było, nie ma i nie potrzeba” (niczym mężczyzn w świecie „Seksmisji”).

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