W sprawie małżeństw jednopłciowych urzędnicy będą kierować się przede wszystkim wskazaniami prawa europejskiego i międzynarodowego - uważa prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Wbrew temu, co twierdzi Trybunał Konstytucyjny ustami sędziego Stanisława Piotrowicza, nie jest tak, że konstytucja wyklucza uznanie ochrony innych relacji niż małżeństwo heteroseksualne. Art. 18 konstytucji stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną Rzeczpospolitej, co nie oznacza, że chociażby związki jednopłciowe nie mogą się znaleźć również pod taką ochroną. Co istotne, rozumowanie Trybunału Konstytucyjnego odrzuca cały dorobek standardów europejskich zawartych w orzecznictwie Trybunałów w Strasburgu i w Luksemburgu. Mamy chociażby wyrok TSUE, który wprost wskazuje na konieczność uznania w formie transkrypcji małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicami RP w Unii Europejskiej.
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W idealnym układzie rzeczywiście pożądane byłoby to, żeby najpierw dokonać odpowiednich zmian w ustawie. Musimy jednak pamiętać o tym, że elementami polskiego systemu prawa są nie tylko normy prawne stanowione w naszym kraju, ale także te wynikające z umów międzynarodowych czy aktów prawa organizacji, do których należy Polska, jak prawo UE czy Europejska Konwencja Praw Człowieka. Co ważne, są to normy wyższego rzędu niż ustawy i rozporządzenia. W rezultacie rozporządzenie nie jest potrzebne do tego, żeby dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Można czynić to nawet na obecnych formularzach opierając się na prawie międzynarodowym i unijnym.
Może to stwarzać ryzyko pewnego chaosu – narosną wątpliwości i problemy. Niezależnie od tego, czy wyrok TK zostanie opublikowany, to część urzędów stanu cywilnego będzie zapewne stosować argumentację przedstawioną przez Trybunał Konstytucyjny i w rezultacie będzie odmawiać transkrypcji. Każdy sąd i każdy urzędnik powinien jednak zrobić wszystko, aby zapewnić skuteczność i pierwszeństwo stosowania prawa UE. Oznacza to, że w tej sytuacji kierownicy USC powinni ignorować, pomijać wyrok TK i w formie transkrypcji uznawać związki małżeńskie zawarte poza granicami. Tym bardziej, że TK nie stanowi obecnie niezależnego i bezstronnego sądu konstytucyjnego.
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Mam nadzieję, że urzędnicy będą kierować się przede wszystkim wskazaniami prawa europejskiego i międzynarodowego. Niewykluczone, że w niektórych przypadkach trzeba będzie przechodzić ścieżkę sądową prowadzącą do transkrypcji, a być może nawet zadawać kolejne pytania prejudycjalne. Niewątpliwie byłoby jednak łatwiej, gdyby nasi politycy porozumieli się i przyjęli jakieś rozwiązania ustawowe, które respektowałyby prawa osób LGBT w tym zakresie, wprowadzające małżeństwa osób tej samej płci, czy w standardzie minimum – związki partnerskie.
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Rzeczywiście, wyrok TK może być wykorzystywany przez niektóre bardziej konserwatywne samorządy do odmowy dokonania transkrypcji. Mam jednak nadzieję, że pod wpływem wyroków NSA i kolejnych orzeczeń sądów administracyjnych w tych sprawach, których się spodziewam, urzędy stanu cywilnego będą ostatecznie dokonywać transkrypcji.
Uważam, że pomijanie wyroku TK w tej kwestii i dokonywanie transkrypcji zagranicznych małżeństw par jednopłciowych nie byłoby przekroczeniem uprawnień przez urzędnika i w konsekwencji nie powinno podlegać karze. Taka czynność ma bowiem umocowanie w prawie europejskim i międzynarodowym, które jest przecież częścią prawa polskiego. Ewentualne straszenie urzędników konsekwencjami karnymi jest w tej sytuacji bezpodstawne.
Pytania o skutki prawne transkrypcji pojawiały się już wcześniej, więc istnieje ryzyko, że wyrok TK może być używany przeciwko respektowaniu praw par legitymujących się takim aktem małżeństwa. Przyszłość pokaże. Jednak w świetle wyroku TSUE uznanie zagranicznych małżeństw par osób tej samej płci nie może ograniczać się tylko do wydania dokumentu, powinno pociągać za sobą skutki również w innych obszarach, przynajmniej tych, w których zastosowanie znajduje prawo unijne, czyli np. w sprawach podatkowych, ubezpieczenia społecznego, spadkowych itp. Jest jednak we mnie obawa, że wszelkie prawa wynikające z transkrypcji aktu małżeństwa trzeba będzie „wyszarpywać” na drodze sądowej.
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