Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Odbudowa zaufania do AI, czy kolejne narzędzie inwigilacji?

Wchodzi właśnie w życie unijny obowiązek oznaczania treści AI. Największe firmy technologiczne idą jednak o krok dalej, budując standard, który ma potwierdzać autentyczność zdjęć i nagrań, ale może też być wykorzystany do śledzenia każdego z nas.

Publikacja: 01.08.2026 16:11

Od 2 sierpnia treści generowane przez AI mają mieć specjalne oznaczenia, jednak certyfikat może poka

Od 2 sierpnia treści generowane przez AI mają mieć specjalne oznaczenia, jednak certyfikat może pokazać historię obrazu, ale nie zastąpi ludzkiego osądu i nie odpowie na pytanie, co ten obraz oznacza

Foto: DC Studio/Shutterstock

Katarzyna Tarczyńska

W  marcu 2026 r. w reklamie wyborczej opublikowanej przez republikanów kandydat demokratów do Senatu czytał przed kamerą swoje kontrowersyjne tweety sprzed lat, uśmiechając się i komentując: „O, ten też uwielbiam”. Problem w tym, że James Talarico nigdy tego nie powiedział. Zdradzał to dopiero mały napis „AI GENERATED” w prawym dolnym rogu ekranu.

Obecnie, przeglądając internet i media społecznościowe, cały czas natrafiamy na treści generowane przez sztuczną inteligencję, często nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że ich autorem nie jest człowiek. Ma się to zmienić od 2 sierpnia. Wraz z wejściem w życie art. 50 AI Act oznaczanie treści wygenerowanych lub zmodyfikowanych przez sztuczną inteligencję stanie się obowiązkowe. Jednak sama etykieta może nie wystarczyć w walce z tzw. AI slopem. Dlatego największe firmy technologiczne, takie jak Adobe, Google, Microsoft i Meta, rozwijają standard C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), który pozwala zapisywać w plikach cyfrowych informacje o pochodzeniu materiału i jego historii zmian, dzięki czemu można sprawdzić, kto i w jaki sposób go stworzył lub zmodyfikował.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zyskaj dodatkowe drukowane magazyny: Nauka i Historia.

Twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i ze świata.

Promocja dotyczy subskrypcji RP.PL na rok.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama