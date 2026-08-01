Rzeczpospolita

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To nie jest spór o liturgię, ale o rozumienie Kościoła

Ekskomuniki nałożone na duchownych i wiernych Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, choć są pochodną niezgodnych z prawem kanonicznym, bo bez zgody papieża, święceń biskupich – mają w istocie o wiele głębsze korzenie. Istota sporu między Watykanem a Ecône dotyczy rozumienia Kościoła i jego nieomylności doktrynalnej, a także tego, gdzie obecnie trwa Chrystusowa prawda.

Publikacja: 01.08.2026 06:03

To nie jest spór o liturgię, ale o rozumienie Kościoła

Foto: Konrad Siuda/Weronika Porębska

Tomasz Terlikowski

Jeśli brać pod uwagę liczby bezwzględne, to z perspektywy całego Kościoła, niezmiernie głośny spór między Watykanem a Bractwem Kapłańskim św. Piusa X jest w zasadzie nieistotny. Jeśli przyjąć najbardziej optymistyczne założenia, to wszystkich wiernych poddanych opiece duszpasterskiej tej grupy jest obecnie na świecie około 600 tys. (te mniej dla Bractwa optymistyczne mówią o 100 tys.), a obsługiwać ich ma trochę ponad 700 księży. Jeśli porównać to do ogólnej liczby katolików na świecie (czyli mniej więcej miliard czterysta milionów), a nawet do ogólnej liczby księży (nieco ponad 400 tys.) – to otrzymamy obraz wspólnoty niewielkiej i bez większych wpływów.

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