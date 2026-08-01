Jeśli brać pod uwagę liczby bezwzględne, to z perspektywy całego Kościoła, niezmiernie głośny spór między Watykanem a Bractwem Kapłańskim św. Piusa X jest w zasadzie nieistotny. Jeśli przyjąć najbardziej optymistyczne założenia, to wszystkich wiernych poddanych opiece duszpasterskiej tej grupy jest obecnie na świecie około 600 tys. (te mniej dla Bractwa optymistyczne mówią o 100 tys.), a obsługiwać ich ma trochę ponad 700 księży. Jeśli porównać to do ogólnej liczby katolików na świecie (czyli mniej więcej miliard czterysta milionów), a nawet do ogólnej liczby księży (nieco ponad 400 tys.) – to otrzymamy obraz wspólnoty niewielkiej i bez większych wpływów.