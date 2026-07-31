Według autorów gry karcianej „Tydzień jaskiniowca” tak właśnie jest! Wystarczy spojrzeć, czym zajmowali się ludzie pierwotni w przerwach między wyściełaniem sienników mchem a zbieraniem pożywnych korzonków. Otóż chodzili na randki i słuchali opowieści starszych, ale też zaliczali kursy tropienia tygrysów szablozębnych i uczestniczyli w konkursach uciekania przed drapieżnikami. Gracze muszą zaplanować tydzień swojemu podopiecznemu. Innymi słowy, zapisać, co delikwent będzie robił. Oczywiście powinien on przy tym zadbać o rozsądny balans między pracą, nauką a rozrywką, a także zrealizować cele poboczne. Łatwo nie jest!