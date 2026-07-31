Jak poinformowały w piątek władze w Madrycie, w ciągu ostatniej doby granicę w Ceucie przekroczyło w sposób niekontrolowany około 50 tys. migrantów, z czego, jak podało w piątek hiszpańskie MSW – cytowane przez portal radia Cadena SER, około 37,5 tys. wróciło już do Maroka. Jak dodały lokalne władze, co najmniej 43 osoby zginęły w morzu.

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„Hiszpania musi wziąć z nas przykład”. Tusk wskazuje, co zrobiła Polska

„Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać” – napisał na platformie X szef polskiego rządu Donald Tusk.

Europa reaguje na kryzys. Macron zaostrza kontrole

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w piątek przybył do Ceuty, określił sytuację jako „naruszenie integralności terytorialnej” Hiszpanii.

Po tych wydarzeniach prezydent Francji Emmanuel Macron zalecił wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią. Holandia i Belgia wezwały z kolei Hiszpanię do ochrony zewnętrznej granicy UE w Ceucie.