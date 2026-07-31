„W sezonie wakacyjnym we Włoszech dochodzi do wielu kradzieży – zarówno kieszonkowych, jak i włamań do samochodów. Szczególnie narażeni są turyści podróżujący samochodami, kamperami i przyczepami kempingowymi” – podkreślono w komunikacie polskiej ambasady opublikowanym na portalach społecznościowych.

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Ambasada ostrzega turystów przed złodziejami

Następnie opublikowano rady, jak zmniejszyć ryzyko: „Nie zostawiaj bagażu na widoku. Torby, plecaki, aparaty fotograficzne czy laptopy pozostawione w samochodzie są łatwym celem dla złodziei. Dokumenty i pieniądze trzymaj oddzielnie. Nie przechowuj wszystkich dokumentów, kart płatniczych i gotówki w jednym miejscu. Płać kartą. Nie noś przy sobie dużych kwot gotówki”.

Ambasada zaapelowała o to, by kampery parkować na kempingach lub w wyznaczonych miejscach postojowych i unikać niestrzeżonych parkingów. Poradziła też turystom, by zabierać z pojazdów cenne rzeczy ze sobą, także wtedy, gdy oddalają się na kilka minut.

Ambasada: chrońcie prawa jazdy i dowody rejestracyjne

W przypadku kradzieży polska placówka dyplomatyczna poradziła, by zrobić zdjęcia uszkodzeń pojazdu, sporządzić listę skradzionych przedmiotów i niezwłocznie zgłosić sprawę policji lub karabinierom.

Jest też wyjaśnienie: „Pamiętaj. konsul może pomóc w przypadku utraty paszportu, ale nie może wydać zastępczego prawa jazdy ani dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dlatego szczególnie chroń te dokumenty”.