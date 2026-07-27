W sobotnim ataku na Paradę Równości w Berlinie zginęła kobieta – poinformował w niedzielę rano rzecznik berlińskiej policji Florian Nath. Dodał, że obrażenia, które odniosła, były tak ciężkie, że zmarła na miejscu zdarzenia. W poniedziałek burmistrz miasta przekazał, że kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na Paradę Równości w Berlinie, to obywatelka Polski. Poza ofiarą śmiertelną, w zdarzeniu ucierpiało 29 innych osób, z których wiele walczyło o życie.

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Zamach w Berlinie. Zastrzelono sprawcę ataku

Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau – poinformowały w niedzielę władze Berlina i niemiecka policja.

Jak informuje „Bild”, sprawca sobotniego zamachu został postrzelony w altanie na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau na zachodzie miasta. Według nieoficjalnych informacji działka należała do jego ojca.

W ogródkach działkowych zamachowiec miał zaatakować jednostki specjalne policji bronią kłującą, te odpowiedziały ogniem. Mężczyzna został postrzelony i mimo reanimacji umarł chwilę po godz. 18.30.

Cytowana przez „Bilda” berlińska senator ds. wewnętrznych Iris Spranger podziękowała policji. „Jestem wdzięczna służbom bezpieczeństwa za to, że zamachowiec został tak szybko odnaleziony. To wielkie osiągnięcie” – zaznaczyła.

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Atak na Paradę Równości w Berlinie. Zabita miała 65 lat.

„Bild” poinformował w poniedziałek, że zmarła w zamachu podczas CSD w Berlinie to 65-letnia mieszkanka Warszawy, która na Paradę przyjechała wraz z córką. Córka zamordowanej kobiety przeżyła atak, jednak doznała obrażeń ciała.

Procedura potwierdzenia tożsamości zmarłej pozostaje w toku. Jak wskazuje gazeta, kobieta oficjalnie „nie została jeszcze ostatecznie zidentyfikowana”, ponieważ krewni nie przeprowadzili jeszcze rozpoznania ciała w zakładzie medycyny sądowej. „Bild” podaje, że „do czasu oficjalnej identyfikacji zmarła pozostanie w zakładzie medycyny sądowej”, po czym zostanie przekazana bliskim w celu organizacji pochówku.

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Ranni opuszczają szpitale

W wyniku sobotniego zamachu obrażenia odniosło 29 osób, z których część znajdowała się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. W niedzielę nastąpiła jednak poprawa sytuacji pacjentów. Powołując się na dane policji oraz służb medycznych, „Bild” przekazał, że „żaden z rannych nie walczył już o życie”. Część poszkodowanych już opuściła szpitale.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych reaguje na doniesienia

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór wyraził głęboki smutek w związku z informacją, że ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była obywatelka Polski. Zapewnił, że konsul RP w Berlinie pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami oraz zapewni rodzinie zmarłej niezbędne wsparcie konsularne.

„Wstrząśnięci i z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była obywatelka Polski. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej” - napisał na X Wewiór.