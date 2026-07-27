24 lipca Jarosław Kaczyński poinformował, że z PiS wykluczonych zostanie ponad trzydziestu parlamentarzystów, którzy nie podpisali zobowiązania do zaprzestania aktywności w stowarzyszeniach. Wszystkie te osoby działają w stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

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Donald Tusk: Nie będę płakał po PiS-ie

– Ja nie będę płakał po PiS-ie, ale z całą pewnością nie ma się z czego cieszyć, jak widzimy co się dzieje z najważniejszą, największą partią opozycyjną – mówił premier proszony o ocenę sytuacji wewnętrznej w Prawie i Sprawiedliwości.

– Wszyscy wolelibyśmy, aby polityka wyglądała trochę inaczej. Ja w ostatnich kilkunastu godzinach dowiedziałem się od niektórych polityków PiS, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. Tego się naprawdę nie spodziewałem, że tak daleko sprawy zajdą – dodał Tusk nawiązując do wypowiedzi Jacka Kurskiego w TV Republika.

– Można by to wszystko obrócić w ponury żart, ale tak naprawdę nie pierwszy raz jesteśmy świadkami wielkiego politycznego zamieszania i bałaganu. Ja uważam, że w polityce ludzie, którzy nieustannie doprowadzają do konfliktów i szamotaniny są niebezpieczni – podsumował Tusk.

Rozłam w PiS. Politycy, którzy pozostali przy Jarosławie Kaczyńskim krytykują Mateusza Morawieckiego

Po tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego politycy, którzy pozostają w PiS, zaczęli krytykować Mateusza Morawieckiego. Mariusz Błaszczak, były szef MON w rządzie Morawieckiego przekonywał, że były premier był przeciwny zakupowi F-35. Z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek twierdził, że Morawiecki sprzeciwiał się programowi 500+.

– Działanie na zlecenie Donalda Tuska, rozwalenie Prawa i Sprawiedliwości. Zagrano na to, co przewidywałem, na kolaborantów po stronie PiS. Mamy do czynienia z próbą rozbicia PiS, żeby Tusk ocalał. Kto się cieszy? „Frankfurter Allgemeine Zeitung” – mówił z kolei Jacek Kurski na antenie TV Republika.