Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył 24 lipca, że grupa polityków partii zrezygnowała z członkostwa w niej, wiedząc, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Dodał, że 28 lipca zbierze się Komitet Polityczny PiS, który formalnie zatwierdzi ich decyzje.

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Sprawa dotyczy w praktyce przynależności do jednego stowarzyszenia, założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus. Politycy związani z Morawieckim podkreślają, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie nie dotyczyło przynależności do partii. Morawiecki i jego stronnicy twierdzą, że to „intryganci” chcą „wypchnąć” ich z PiS.

Michał Dworczyk: Chcemy być aktywni, będziemy szukać do tego form

Dworczyk został zapytany w Programie Trzecim Polskiego Radia co zrobią członkowie stowarzyszenia, jeśli zostaną we wtorek usunięci z PiS. - Jeżeli zostaniemy usunięci, to na pewno będziemy podejmować jakieś decyzje. Absolutna większość z nas, czy może wszyscy z nas, angażując się w politykę, zrobili to dlatego, że chcieli coś zmienić w polskiej polityce, czy w polskim życiu publicznym – powiedział europoseł.

Dodał, że „wydaje mu się, że byłoby dziwne gdyby w polskim Sejmie funkcjonowało 40 niezrzeszonych posłów” - Więc zapewne powstanie klub – powiedział Dworczyk. Dopytywany o szczegóły, oznajmił, że nie ma pojęcia, jak to wszystko będzie zorganizowane. - Chciałbym wierzyć cały czas, że do tego nie dojdzie (usunięcia ich z PiS). (...) Wierzymy cały czas w jakąś refleksję i w to, że będziemy nadal (w PiS – PAP) - powiedział były szef KPRM w rządzie Morawieckiego.

Europoseł podkreślił, że każdy z polityków związanych z Rozwojem Plus ma „swój jakiś tam obszar, w którym chce być aktywny”. - W związku z tym, żeby być aktywnym, no to na pewno będziemy musieli szukać do tego form – powiedział Dworczyk.

Mateusz Morawiecki jak dotąd nie złożył deklaracji o stworzeniu klubu w Sejmie

Po piątkowym oświadczeniu prezesa PiS, Morawiecki poinformował, że w skład jego środowiska wchodzi „40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów”. Zapytany, czy powstanie nowa partia i klub w Sejmie Morawiecki zaznaczał wówczas, że wraz z innymi członkami stowarzyszenia Rozwój Plus walczył dotąd o „jedność obozu”, więc „wszystkie plany dotyczące przyszłości” muszą dopiero przedyskutować”.