Zaktualizowane informacje na temat toczącego się od kilku miesięcy śledztwa przedstawił w poniedziałkowym komunikacie rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz.

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Jak podał prokurator, w ramach postępowania przeprowadzono oględziny komunikatorów internetowych, w tym zapisów korespondencji prowadzonej na Telegramie i Slacku pomiędzy pracownikami Zondacrypto.

„Zasięgnięto opinii instytucji specjalistycznej, celem wydania pisemnej opinii oraz przedstawienia pozycji i sytuacji finansowo-ekonomicznej giełdy Zondacrypto. Wydano postanowienie o dokonaniu blokady rachunku bankowego prowadzonego we francuskim oddziale banku, na który dokonano przelewu kwoty 4 mln euro (ponad 17,3 mln zł) pochodzącej z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monako spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie Zondacrypto” – napisał rzecznik.

Jak wyjaśnił, podstawą wydania postanowienia było uzasadnione podejrzenie, że transakcja jest jednym z etapów procederu prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa popełnionego na szkodę klientów giełdy Zondacrypto. „Sędzia Sądu Apelacyjnego w Paryżu, uwzględniając przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty, nakazał zajęcie tych środków pieniężnych oraz zatrzymanie na rachunku depozytowym francuskich organów wymiaru sprawiedliwości” – dodał prok. Binkiewicz.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto

Śledztwo w sprawie Zondacrypto Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła 17 kwietnia. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy, dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Postępowanie zostało ostatnio przedłużone o sześć miesięcy – do 17 stycznia 2027 r.

Kilka miesięcy temu śledczy poinformowali, że zabezpieczyli wiele sztuk sprzętu elektronicznego oraz ponad 250 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zondacrypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju. Pod koniec maja powołano wspólny polsko-estoński zespół śledczy w sprawie Zondacrypto. Operatorem serwisu zondacrypto.com jest estońska spółka BB Trade Estonia OU. W maju estoński wywiad finansowy poinformował o częściowym zawieszeniu ważności licencji operacyjnej tej firmy. Spółka została objęta zakazem przyjmowania jakichkolwiek dodatkowych aktywów.

Polscy prokuratorzy z zespołu do spraw Zondacrypto, poza współpracą ze służbami estońskimi, podjęli także działania koordynacyjne z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Monako. To właśnie w Monako przed kilkoma laty zamieszkał prezes Zondacrypto Przemysław Kral. Według doniesień medialnych obecnie ma on przebywać na Bliskim Wschodzie.

Spotkanie polskich służb z Przemysławem Kralem

W poniedziałek na łamach „Rzeczpospolitej” ujawniliśmy, że w jednym z państw Zatoki Perskiej odbyło się spotkanie polskich służb z Kralem. Miał w nim wziąć udział m.in. naczelnik śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej Marek Wełna. Spotkanie miało rozpocząć negocjacje z Kralem, by ten poszedł na współpracę z prokuraturą i w zamian za status świadka koronnego ujawnił całą prawdę o Zondacrypto.

– Prokuratura Krajowa nie potwierdza ani nie zaprzecza, że doszło do takiego spotkania. – Nie komentujemy tych doniesień – powiedział PAP rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

Spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc.

O tym, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków – podali dziennikarze. Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest „błędna, nieprawdziwa i krzywdząca” – odpowiadał w rozesłanym wówczas oświadczeniu prezes Kral.

Do giełdy Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów warty ponad 300 mln dol., ale – jak podał 16 kwietnia Kral – klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Suszek, określany mianem króla kryptowalut, zaginął w marcu 2022 r. Miał wtedy 33 lata. Po raz ostatni widziano go w firmie paliwowej w Czeladzi należącej do Mariana W. To tam po raz ostatni zalogował się jego telefon komórkowy. Jak opisywały media, w dniu jego zaginięcia na terenie bazy paliwowej na jakiś czas przestały działać kamery monitoringu.

W śledztwie dotyczącym zaginięcia Suszka, prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej, Marianowi W. postawiono zarzut pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Śledztwo to nie dotyczy kwestii ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalut. W innym postępowaniu Marian W. usłyszał zarzuty dotyczące dokumentowania fikcyjnych transakcji fakturami VAT na łącznie blisko 1,3 mld zł. Według Prokuratury Regionalnej w Katowicach stał on na czele międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami i wyłudzeniami podatku VAT. Na rachunki bankowe spółek zaangażowanych w nielegalny proceder wpłynęło łącznie 1,5 mld zł pochodzących z przestępstwa – informowała prokuratura.(PAP)