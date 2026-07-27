Monumentalne rzeźby Igora Mitoraja można podziwiać m.in. na rzymskim Piazza Monte, w Parku Olimpijskim w Lozannie, w paryskiej dzielnicy La Défense, w mediolańskiej La Scali, we florenckich ogrodach Boboli, przed londyńskim British Museum oraz w Muzeum Prado w Madrycie. Głowę z brązu „Eros bendato" ustawiono na krakowskim rynku. Na świecie Igor Mitoraj jest najbardziej rozpoznawalnym polskim rzeźbiarzem, uważanym za ikonę polskości, czego nie może mu darować nie tylko część naszych krytyków. Polskie piekło potwierdza swe istnienie. Nie zmienia to faktu, że w dniu pogrzebu artysty w Toskanii, gdzie mieszkał, ogłoszono żałobę narodową. Niedawno w Pietrasanta Włosi otworzyli muzeum poświęcone dorobkowi Polaka. Na obu uroczystościach – pogrzebie i otwarciu – nie było oficjalnej delegacji z Polski.