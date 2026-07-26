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Czy fantastyka przetrwa następnych 250 lat? Nie dałbym za to czapki gruszek

W czasie, kiedy fantastyka polska zdawała się być „w gazie”, niekorzystne trendy w rozwoju kultury w Polsce i na świecie wyhamowały jej pochód. Dziś, zapytany, czy fantastyka przetrwa następnych 250 lat, nie dałbym za to czapki gruszek.

Publikacja: 26.07.2026 12:08

Czy fantastyka przetrwa następnych 250 lat? Nie dałbym za to czapki gruszek

Foto: Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Marek Oramus

Wyliczono, że w 2026 r. przypada 250. rocznica powstania polskiej fantastyki za sprawą ogłoszonej w 1776 r. powieści Ignacego Krasickiego „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”.

Powieść ta, opublikowana 15 marca w wydawnictwie Michała Grölla w Warszawie, uchodzi za pierwszą polską powieść w ogóle, a fantaści uznali ją za swoją z tego powodu, że zawiera fragment utopijny, relacjonujący wizytę bohatera na wyspie Nipu. Panuje tam ustrój patriarchalny, odporny na zmiany i ograniczający swobody obywatelskie. Doświadczyński traktuje prawa Nipu pobłażliwie i kwestionuje ich przydatność jako wzorca reform w Polsce. To cała fantastyka obecna w tym utworze.

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