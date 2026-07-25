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Gość „Plusa Minusa” poleca. Artur Urbanowicz: Niespodziewane twisty

Soundtracki z gier komputerowych potrafią być zaskakująco relaksujące.

Publikacja: 25.07.2026 16:08

Gość „Plusa Minusa” poleca. Artur Urbanowicz: Niespodziewane twisty

Foto: Justyna Wasiniewska

Artur Urbanowicz

Ostatnio wstrząsnęła mną powieść „Zabawmy się u Adamsów” Mendala W. Johnsona. Paradoksalnie, ponieważ historia dzieci, które pewnego dnia postanawiają związać swoją nianię, a potem w zabawie z nią przekraczają kolejne granice, pozbawiona jest wymyślnych opisów przemocy czy tortur. Książka ta wbija w fotel przede wszystkim swoim psychologicznym charakterem, wnikaniem w myśli oprawców i ich ofiary, które zostały opisane z freudowsko-jungowską precyzją. Na tyle wiarygodnie, że w trakcie lektury czytelnik zaczyna tracić zaufanie… do samego siebie. Czy każdy w określonych okolicznościach może zostać katem? Ku przestrodze.

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