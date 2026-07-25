Książka Jakuba Wolaka „Idea Rzeczpospolitej objawiona Janowi Dymitrowi Solikowskiemu na sejmie parczewskim”, ukazała się nakładem Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2026

Świadectwa resemantyzacji pojęcia rzeczypospolitej znajdujemy także w XVI- i XVII‑wiecznej literaturze polskiej, choć niewątpliwie w kontekście nieco innym od tego, który dotyczy republik północnowłoskich. W epoce, w której powstała „Facies”, czyli za panowania ostatniego Jagiellona, zjawisko to było szczególnie związane z egzekucją praw i dóbr. Jego ślady znajdujemy między innymi w dialogach politycznych Stanisława Orzechowskiego, pochodzących z okresu sejmów egzekucyjnych (1562–64). Orzechowski był prawdopodobnie najpopularniejszym szlacheckim pisarzem politycznym swojej epoki, a jego pisma silnie oddziaływały na współczesnych mu czytelników – również publiczność sejmową – oraz na kolejne pokolenia. Rozpoczęcie omówienia szlacheckiego pojęcia rzeczypospolitej od analizy jego późnych pism ma więc trojaki sens: po pierwsze, są one dziełem bardzo wpływowego i poczytnego, a zarazem zagadkowego autora; po drugie, autor ten świadomie i z rozmysłem nawiązuje do ówczesnego dyskursu republikańskiej szlachty; po trzecie wreszcie, pisma te pozostają głęboko zakorzenione w przednowoczesnym myśleniu o rzeczypospolitej, tworząc swoisty pomost między epokami: tą, która dobiega końca, i tą, która nadchodzi i której pojęcia Orzechowski pragnie kształtować.