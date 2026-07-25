Orbán , lider opozycyjnego Fideszu, podczas 35. zjazdu zwolenników tej partii w Baile Tusnad, stwierdził, że nie wierzy, by osoby głosujące w kwietniu za zmianą „głosowały za nadużyciem zaufania”. – Większość z nich działała w dobrej wierze, oczekując mniej błędów rządu i większych sukcesów gospodarczych – powiedział w odniesieniu do wyborców rządzącej Tiszy.

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Orbán nie ma czasu na samokrytykę

Dodał, że choć po porażce konieczna jest samokrytyka, obecnie nie ma na nią zbyt wiele czasu, ponieważ „stawką jest wolność na Węgrzech”. – Zamiast polityki opozycyjnej opartej na samokrytyce, musimy teraz przejść do polityki oporu – oświadczył były premier.

- Zadaniem Fideszu jest dziś służenie narodowemu oporowi i wspieranie go w celu przywrócenia wolności – zapowiedział Orbán . Zaznaczył, że jego partia musi „stworzyć jak najszerszy parasol, pod którym zmieszczą się wszyscy miłośnicy wolności”.

Według Orbána na Węgrzech dochodzi obecnie do „demontażu demokracji i rządów prawa”, co ma jego zdaniem służyć konsolidacji władzy przez obóz premiera Magyara. Stwierdził, że nowe władze przyjęły przepisy mające „wyeliminować połowę opozycji z życia politycznego”, a także że najnowsza poprawka do konstytucji „usunęła prezydenta, prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz prokuratora generalnego, tym samym likwidując rządy prawa”.

Tamas Sulyok, wybrany w 2024 r. głosami Fideszu na urząd prezydenta, a obecnie już były szef państwa, ogłosił w sobotę 18 lipca - jeszcze jako urzędujący prezydent - podpisanie 17. poprawki do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie ze stanowiska jego samego oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ukończyli 70. rok życia lub nie kwalifikują się już do ubiegania się o miejsce w parlamencie. Nowelizacja wprowadziła także limit kadencji posłów, ograniczając je do trzech.

Były premier Węgier ostro atakuje rząd. „Nadużycia władzy”

Były premier stwierdził, że rządząca Tisza chce ustanowić – i już zaczyna budować – „reżim autorytarny”. Ocenił, że osoby, które oddały głos na tę partię, wciąż wierzą, iż „arbitralne” decyzje władzy będą wymierzone jedynie w zwolenników Fideszu, jednak są oni w błędzie.

- Istotą arbitralności jest to, że władza przestaje uznawać własne ograniczenia; pewnego dnia wyborcy partii Tisza obudzą się i odkryją, że nie ma nikogo, kto mógłby ich ochronić przed nadużyciami władzy – stwierdził Orban.