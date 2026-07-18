W nagraniu zamieszczonym na Facebooku Sulyok powiedział, że przez całe życie szanował prawo. - Stanęliśmy przed kwestią dotyczącą losów narodu, na rozdrożu wykraczającym poza interesy osobiste czy polityczne - zaznaczył, uzasadniając swoją decyzję.

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W poniedziałek węgierski parlament przyjął poprawkę do konstytucji, która przewiduje m.in. usunięcie Sulyoka, powołanego na urząd prezydent przez poprzedni parlament kontrolowany przez byłego premiera Viktora Orbana.

Kadencja Sulyoka miała trwać do marca 2029 r.

Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, może jednak m.in. kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.