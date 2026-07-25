Profesor Stanisław Gomułka
Wykrusza się pokolenie, które trzy i pół dekady temu w zbankrutowanym wówczas kraju kładło podwaliny pod nasz sukces gospodarczy. Właśnie dotarła do nas z Business Centre Club smutna wiadomość, że w wieku lat 86 zmarł profesor Stanisław Gomułka, wieloletni wiceminister finansów, ostatnio przez dekadę główny ekonomista tej organizacji.
„Wrócił z emigracji w Wielkiej Brytanii, gdy w Polsce zaczęły się w 1989 r. ustrojowe przemiany. Był dla mnie jednym z kluczowych doradców w latach 1989–1991” – wspomina na X prof. Leszek Balcerowicz. Wojciech Warski, były wiceszef BCC i wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, pisze: „Miał wielkie zasługi dla kraju, ale mnie, skromnego przedsiębiorcę, nauczył ekonomii większej i szerszej, nauczył spojrzenia makro”. A Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej, podkreśla: „Odszedł wybitny ekonomista i autorytet, którego będzie bardzo brakowało”.
Co ciekawe, pierwszym wyborem Stanisława Gomułki była nie ekonomia, ale fizyka teoretyczna. Jak po latach wspominał, gdy został studentem, szczególnie interesowała go teoria cząstek elementarnych i astrofizyka. Gdy studia zwieńczył w wieku 22 lat dyplomem z fizyki ciała stałego na UW, przeniósł się do katedry prof. Oskara Langego na Wydziale Ekonomicznym tej samej uczelni.
Po aresztowaniu w marcu 1968 wyrzucony z pracy, trafił przez Danię do London School of Economics, z którą związany był od 1970 aż do 2005 r. Po 1989 był doradcą ministrów finansów (1989–1995 i 1998–2002) i prezesa NBP (1995–1998). „Wniósł niepodważalne zasługi dla kraju, m.in. jako negocjator z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz Klubami: Paryskim i Londyńskim, w sprawach redukcji polskiego długu” – pisze BCC.
Profesor bywał autorem tekstów w „Rzeczpospolitej”. W ostatnich latach niepokoił go dynamiczny przyrost długu. „Rosnąca różnica między unijną miarą długu publicznego a miarą stosowaną przez polski rząd to materiał wybuchowy podłożony pod fundamenty gospodarki” – pisał w „Rz” w grudniu 2022 r. Tuż po wyborach z 2023 r. pytał: „W jaki sposób na stabilność wpłynie realizacja obietnic wyborczych?”. A rok później ostrzegał: „Wzrost kosztu obsługi długu w latach 2026–2028 pozostaje głównym zagrożeniem dla stabilności makroekonomicznej kraju”.
Parę tygodni przed śmiercią zadzwonił do mnie z prośbą o odebranie kolejnego tekstu do „Rz”. Osobiście, bo jego komputer niedomaga i nie może wysłać mailem. Umówiłem się na dzień i godzinę, ale Profesora w domu w Konstancie nie zastałem. Był w szpitalu. Ponad 1000-stronicowe tomiszcze z zebranymi przezeń dokumentami transformacji, które zabrałem, by prosić o autograf, stoi osierocone na półce.
Jak informuje BCC, msza święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę 1 sierpnia w kościele w Mieronicach k. Wodzisławia, po której urna z prochami Profesora spocznie na miejscowym cmentarzu.
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