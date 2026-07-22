Już 20 tys. zł za mkw. wynosi średnia cena nowego mieszkania w Warszawie – krzyczały niedawno nagłówki, jeżąc włos na głowie poszukujących nieruchomości. Dane są jednocześnie statystycznie prawdziwe, ale nieoddające całej prawdy.

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Ośrodki analityczne bazują głównie na cenie mieszkań, które na koniec danego okresu zostały w ofercie deweloperów – to dane, które można zebrać najszybciej i najłatwiej. W takiej puli są jednak i mieszkania z segmentu popularnego i apartamenty premium – pytanie, czy średnia wyciągnięta z tak szerokiej próbki jest przydatną informacją dla przeciętnego konsumenta. Dlatego już pierwsze ośrodki skłaniają się ku publikacji mediany, a nie średniej.

Czytaj więcej: Raporty ekonomiczne Drożyzna? Niekoniecznie. Oto prawdziwe ceny nowych mieszkań Średnią cenę ofertową mieszkań ciągną w górę luksusowe apartamenty wyceniane na kilkadziesiąt tysięcy złotych za metr. Lokale dla przeciętnego klie... Pro

Wiemy, że cena ofertowa to „chciejstwo” deweloperów, a kluczowa jest cena uzgodniona z klientem na potrzeby transakcji. W tej fazie koniunkturalnego cyklu górą są klienci – nie jest tajemnicą, że cały czas można liczyć na rabaty i promocje. Do cen transakcyjnych nie ma jednak tak łatwego dostępu, jak do bieżącej oferty. W Polsce wciąż gros umów z deweloperami podpisuje się na etapie dziury w ziemi, ale kluczowy jest końcowy akt notarialny podpisywany po odbiorze kluczy, czyli po nawet dwóch latach po ustaleniu warunków transakcji. Doliczając biurokrację, informacja o cenie transakcyjnej wskakująca do publicznego Rejestru Cen Nieruchomości jest już informacją historyczną.

Jesienią prezydent podpisał ustawę w sprawie rządowego portalu DOM, gdzie będzie można sprawdzić ceny transakcyjne zawierane w interesującej nas lokalizacji. Portal powinien ruszyć w 2027 r. i nie brakuje głosów krytyki, że jego przydatność będzie ograniczona – to nie będzie otwarta baza danych ze wszystkimi transakcjami. Jeśli nie będzie odpowiedniej próbki, w wynikach wyszukiwania możemy niczego nie zobaczyć. Otwarte bazy, na podstawie danych z Rejestru Cen Nieruchomości, udostępniają prywatne portale, które z kolei są krytykowane za, mówiąc najzwięźlej, porównywanie jabłek z gruszkami.

Trudno powiedzieć, dlaczego nie doczekaliśmy się najprostszej opcji – publicznego portalu z wiarygodnymi bieżącymi danymi o cenach ofertowych deweloperów. Rok temu, 1 lipca 2025 r., weszła w życie ustawa obligująca deweloperów do publikowania cen ofertowych w internecie. Ponadto firmy muszą codziennie przesyłać swoje pełne cenniki do rządowej bazy. Z tych nomen omen cennych, podawanych na bieżąco plików, trudno jednak zrobić użytek. Dopiero w ostatnich dniach parlament przyjął nowelizację w sprawie jednolitego formatu przekazywania danych.