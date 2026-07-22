Pete Hegseth
Hegseth bronił strategii administracji wobec Iranu w związku ze staraniami Białego Domu o przyznanie ok. 68 mld dodatkowego finansowania, w tym środków na pokrycie kosztów związanych z wojną. Wstępne wystąpienie sekretarza obrony było przerywane przez protestujących przeciwko konfliktowi.
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Część senatorów podawała w wątpliwość konieczność przeznaczenia dodatkowych miliardów dolarów na finansowanie wojny, lecz Hegseth przekonywał, że dodatkowe środki są „pilne i konieczne”. Pentagon oddzielnie wnioskuje o 1,5 bln dolarów w ramach nadchodzącego budżetu obronnego.
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Szef Pentagonu poinformował komisję, że koszty trwającej od 28 lutego operacji szacowane są na 37,5 mld dol. Jednak według ekspertów suma ta może być zdecydowanie wyższa. W marcu źródło agencji Reutera twierdziło, że według szacunków administracji pierwszych sześć dni wojny kosztowało co najmniej 11,3 mld dol.
Sekretarz obrony był pytany przez senatorów m.in. o cele trwającej wojny i to, czy Iran jest wspierany przez Rosję i Chiny. Wskazywano, że sam prezydent Donald Trump wielokrotnie deklarował, że konflikt już się zakończył. Senatorowie pytali też Hegsetha i przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Dana Caine’a o wojnę w Ukrainie. Między niektórymi senatorami i sekretarzem obrony dochodziło do ostrej wymiany zdań.
Hegseth zdawał się sugerować, że Moskwa i Pekin w pewien sposób pomagają Iranowi w wojnie. – Są sposoby, na różnych poziomach, którymi oba te kraje umożliwiają Iranowi prowadzenie części jego działań – powiedział. Porównał też wojnę z Iranem z wojną w Ukrainie. – Doceniam zwycięstwo w wojnie tak samo jak każdy inny, ale staję przed komisją, która chce rozmawiać o wygraniu wojny trwającej od czterech lat, a jednocześnie mówi o strategicznej porażce w konflikcie trwającym zaledwie cztery miesiące, którego celem było uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni jądrowej – oświadczył.
– Uważam, że zapewnienie środków dla amerykańskich żołnierzy i żołnierek, w przeciwieństwie do ukraińskich żołnierzy i żołnierek, powinno być dla Senatu Stanów Zjednoczonych wyższym priorytetem. Skoro więc pięć dodatkowych pakietów finansowania trafiło do Ukrainy – niezależnie od tego, jak słuszna może być ta sprawa – dlaczego jest to uznawane za właściwe działanie, ale finansowanie wojsk znajdujących się obecnie w strefie działań wojennych (…) jest traktowane jako posunięcie partyjne? To jest hipokryzja – oznajmił.
Sekretarz obrony uchylił się od odpowiedzi na pytanie o zdolność amerykańskiej armii do zaatakowania domniemanego irańskiego obiektu nuklearnego o nazwie Pickaxe Mountain (dosł. Góra Kilofów). – Wiele naszych zdolności pozostaje tajnych. Ale jeśli ktokolwiek na świecie jest w stanie dosięgnąć dowolnego celu, to są to siły zbrojne Stanów Zjednoczonych – stwierdził jedynie. Trump w ostatnich dniach wielokrotnie zapowiadał, że siły amerykańskie mogą uderzyć we wspomniany ośrodek nuklearny, który nie był dotąd celem ataków. 21 lipca zagroził, że wojska amerykańskie uderzą „całkiem niedługo” w miejsce, w którym Iran może trzymać zapasy uranu.
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