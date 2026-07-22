Państwo na wschodniej flance NATO powinno zabiegać zarówno o trwałą obecność amerykańską, jak i o realne europejskie zdolności obronne. Pytanie nie brzmi więc, z kim współpracować, lecz czy potrafimy wnieść do tej współpracy własny wkład.

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Tymczasem Polska coraz częściej zachowuje się nie jak podmiot sprawczy w polityce międzynarodowej, lecz jak terytorium. Nie chodzi o geografię, lecz o utratę podmiotowości: zdolności do współdecydowania, proponowania własnych rozwiązań i wpływania na wspólne działania. Słusznie zabiegamy o obecność wojsk amerykańskich i inwestujemy w infrastrukturę, która ją ułatwia. Zarazem wykluczamy udział w przedsięwzięciach ważnych dla bezpieczeństwa, choćby w przyszłej misji stabilizacyjnej na Ukrainie. Podmiot współdecyduje o celach i warunkach działania; terytorium udostępnia przestrzeń i położenie.

Co odróżnia terytorium od podmiotu?

Zapowiedź Donalda Tuska, że w Polsce odbędą się ćwiczenia z udziałem wojsk francuskich i brytyjskich, dobrze pokazuje tę rolę: tranzyt, przerzut sprzętu, magazynowanie i obsługę logistyczną. Nie jest to udział w projektowaniu operacji, lecz sprowadzenie roli państwa do wykorzystania położenia geograficznego. Właśnie to odróżnia terytorium od podmiotu.

Nic więc dziwnego, że Polski nie ma w formacie E3, który najpewniej będzie współdecydować o przyszłej architekturze bezpieczeństwa w Europie. Nie znaleźliśmy się też w gronie dziesięciu państw założycielskich Antybalistycznej Koalicji Rakietowej, choć zabiegaliśmy o udział w tym formacie. Nie będziemy więc wspólnie wypracowywać technologii wojskowych ani korzystać z technologii rakietowych rozwijanych przez Ukrainę. Wydajemy dużo na obronę, kupując sprzęt u innych, ale nie przekłada się to na wyraźny wzrost potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego. Skoro nie potrafimy przedstawić partnerom wyraźnej wartości dodanej, łatwiej nas pomijać.

Czym grozi utrata sprawczości w polityce zagranicznej?

Nie chodzi więc o prosty wybór: Ameryka zamiast Europy, rakieta Patriot zamiast europejskich rozwiązań. Taki układ nie jest rezultatem świadomego wyboru strategicznego; trudno uznać, że rząd nagle stał się skrajnie proamerykański. To raczej skutek utraty sprawczości w polityce zagranicznej.

Stawką nie jest prestiż ani samo miejsce przy stole, lecz realny wpływ na decyzje, które będą kształtować bezpieczeństwo Polski przez następne dekady. Francja, Wielka Brytania i Niemcy będą współkształtować negocjacje pokojowe oraz przyszły ład europejski. Wraz z innymi państwami uczestniczącymi w misji stabilizacyjnej będą rozwijać z Ukrainą technologie i produkcję wojskową oraz uczestniczyć w odbudowie kraju. My zapewnimy im logistykę na własnym terytorium. To podział ról zgodny nie tyle z potencjałem państw, ile z poziomem ich ambicji i zdolności do działania. Kto wybiera rolę terytorium, nie powinien się dziwić, że inni zachowują się jak podmioty.