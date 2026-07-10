Na szczycie NATO w Ankarze dość nieoczekiwanie rozkwitła miłość między dwoma silnymi przywódcami, którzy dotychczas niespecjalnie znajdowali wspólny język, a jeśli już ze sobą rozmawiali, to raczej przez zaciśnięte zęby. Mowa oczywiście o spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem.

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Zaryzykowałbym jednak tezę, że do zdziwienia nie ma powodów. A ostatnie sukcesy Ukrainy w upokarzaniu Rosji przy użyciu dronów nie są tego głównym powodem.

Czy Europa jest jeszcze potrzebna Donaldowi Trumpowi i Wołodymyrowi Zełenskiemu?

Zarówno ze strony Trumpa, jak i Zełenskiego może to być próba pokazania, że Europa nie jest im do niczego potrzebna. Skoro już się lubią i mają ze sobą „dobry kontakt”, to przecież całkiem swobodnie mogą dogadać się bez pośrednictwa Europejczyków, ponad ich głowami i bez uwzględniania europejskich interesów. Ukrainie nie jest już potrzebny żaden adwokat (choć europejska broń i owszem). A Trumpowi nie jest potrzebny pośrednik, temperujący wybujałe ego obydwu polityków, w sposób umożliwiający utrzymanie w miarę poprawnych relacji.

Sam Trump niejednokrotnie twierdził, że Europa nic Ameryce nie daje, dużo za to od niej bierze. I bynajmniej nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o nakłady na obronność, by przypomnieć choćby słowne przepychanki wokół cen leków w Europie, które, zdaniem amerykańskiego prezydenta, są za niskie, ze szkodą dla amerykańskiej gospodarki.

I choć w globalnym ujęciu jest to teza nieprawdziwa, może z wyjątkiem wspomnianej już obronności, w przypadku której amerykański prezydent ma jednak trochę racji, to jednak jest ona powtarzana stale i konsekwentnie zarówno przez samego Donalda Trumpa, jak i najważniejszych ludzi jego administracji. Ich zdaniem Europa zwyczajnie „żeruje” na Amerykanach, odpłacając im równocześnie kolejnymi barierami handlowymi, na których tracą amerykańskie koncerny.

Ukraina i Turcja. Stany Zjednoczone szukają asertywnych partnerów

Gdyby zatem uznać ocieplenie na linii USA–Ukraina, włącznie z obietnicą udzielenia Kijowowi licencji na produkcję Patriotów (której Ukraina i tak nie byłaby stosunkowo szybko w stanie uruchomić), za działanie celowe, byłaby w tym pewna logika i konsekwencja. Jedynym słabym punktem pozostawałaby wrodzona Trumpowi zmienność poglądów i sympatii, która niejednokrotnie prowadziła do gwałtownych zwrotów, burząc nieco wiarę w przemyślane plany i strategie amerykańskiego prezydenta.

Z drugiej strony, logika działania Amerykanów jest w tym przypadku całkiem oczywista. Skoro nie udało się znaleźć wśród państw europejskich „konia trojańskiego”, który rozsadziłby unijną jedność od środka, osłabiając europejskie ambicje gospodarcze i handlowe, to trzeba Europejczykom pokazać, że USA mogą sobie znaleźć innych sojuszników. Takich, którzy będą potrafili okazywać zachodnioeuropejskim dyplomatom odpowiedni poziom asertywności. Podobny do tego, który od pewnego czasu Polsce okazuje Ukraina w sporze o zbrodnię wołyńską i nieakceptowalne dla Polaków gloryfikowanie członków UPA.

I choć przy częstej nieporadności Donalda Trumpa w polityce zagranicznej trudno w taki chytry plan uwierzyć, to wydaje się, że mimo wszystko ktoś mógł mu go sprytnie podsunąć. Może o tym świadczyć nie tylko zmiana stosunku do konfliktu na Ukrainie i osobiście Zełenskiego, ale także zmiana sposobu traktowania Turcji.

Ankara od dekad ma własne, długofalowe napięcia z UE (spór o Cypr, migrację i członkostwo), a geograficznie leży na styku NATO i Bliskiego Wschodu. To kraj, który historycznie bywał już wykorzystywany przez USA jako „wentyl” do omijania europejskiego konsensusu (np. w kwestii Syrii czy relacji z Rosją). Po tym jak w Europie Trump stracił sojusznika w postaci Viktora Orbána, a także zawiódł się – jak zapewne uważa – na Włoszech i bardzo obiecującej z punktu widzenia ideologii MAGA premier Giorgii Meloni, Turcja jest logicznym wyborem. Choć trzeba mieć na uwadze, że Ankara ma dziś znacznie większe ambicje, niż wydaje się to Amerykanom.

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Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce zależy od wyniku wyborów

W całej tej układance Polska niestety niespecjalnie się dziś liczy. Jak słusznie bowiem zauważa w swoim komentarzu Michał Szułdrzyński, USA przewidują, że w nowym NATO wiodącą rolę będą odgrywały jednak Niemcy, a nie Polska jako „wzorowy sojusznik”. Amerykanie niespecjalnie zadbali też o to, by swojego sojusznika w sporze o UPA z prezydentem Zełenskim wesprzeć. I oczywiście możemy się mimo to cieszyć, że pod wpływem decyzji Trumpa Amerykanie wzmacniają swoją obecność wojskową nad Wisłą. Ale nie łudźmy się, Trump robi to po to – co sam zresztą podkreśla – żeby wesprzeć politycznie otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego i pomóc odzyskać w przyszłym roku władzę spolegliwej wobec USA polskiej prawicy. Przecież ogłaszając wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy w maju, napisał wprost: „W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki – którego z dumą poparłem – (...) mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy”.

To każe się zastanowić, czy Trump, gdyby wynik przyszłorocznych wyborów w Polsce okazał się z jego punktu widzenia niekorzystny, nie zabierze nam nagle tych dodatkowych żołnierzy. To trochę tak, jakby chciał w ten sposób dać Polakom wyraźny sygnał, jak mają w następnych wyborach zagłosować. Nie zdziwię się, jeśli w przyszłym roku okaże się, że nawet ta stała, już niemal obiecana baza, i tak będzie ostatecznie zależała od tego, jakiego wyboru Polacy dokonają przy urnach wyborczych. Jest to dla mnie o tyle smutne, że głęboko wierzę w potrzebę utrzymania sojuszu z USA, jednak – mimo różnicy potencjałów obydwu państw – na zasadach partnerskich, a nie wiernopoddańczych.

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Amerykańską polityką rządzą egoistyczne interesy potentatów przemysłowych

Wracając jednak do polityki w nieco szerszym, międzynarodowym wymiarze, założyłbym, że wbrew pozorom za wszystkim tym nie stoi wielka geopolityka i wielki plan, ale cały pakiet egoistycznych interesów amerykańskich potentatów przemysłowych, szczególnie tuzów Doliny Krzemowej, których europejskie regulowanie rynku usług cyfrowych uwiera ponad miarę. Jest to o tyle zrozumiałe, że to środowisko, które przyzwyczaiło się, iż żadne zasady go nie dotyczą. I które głęboko wierzy, że świat powinien się podporządkowywać ich oczekiwaniom.

Wpływy tego środowiska na amerykańską politykę zagraniczną doskonale pokazała majowa wyprawa Trumpa do Chin na spotkanie z Xi Jinpingiem. Podróż, w którą zabrał ze sobą najważniejszych przedstawicieli branży technologicznej: Elona Muska, Tima Cooka i szefa Nvidii Jensena Huanga (ten ostatni dołączył do delegacji w ostatniej chwili, wsiadając na pokład Air Force One podczas międzylądowania na Alasce, co stało się dla internautów doskonałą inspiracją do tworzenia przezabawnych memów). Świadczy o tym także obecność przedstawicieli tego środowiska w różnych gremiach wokół prezydenckiej administracji. Bo przecież to nie tylko Elon Musk, który zawiódł jako doradca działający w ramach Departamentu Efektywności Rządu (DOGE), ale także Mark Zuckerberg, zasiadający od marca w Prezydenckiej Radzie Doradców ds. Nauki i Technologii, czy David Sacks, przez wiele miesięcy pełniący funkcję „cara” ds. AI i kryptowalut w Białym Domu.

W tej sytuacji zbieżność ostatnich wydarzeń z kolejnymi groźbami Trumpa pod adresem państw stosujących i zamierzających wprowadzić podatek cyfrowy, wśród których jest także Polska, daje naprawdę sporo do myślenia. Kto zatem naprawdę rozdaje karty – administracja czy zarządy wielkich firm technologicznych – pozostaje ważnym pytaniem.