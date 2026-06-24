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Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej niedocenianych strategicznie akwenów na świecie. Większość z nas myśli o tym morzu jako mającym drugorzędne, jeśli w ogóle nie żadne, znaczenie. To błędny sposób myślenia. Szczególnie w przypadku Polski.
Nasze morze to obszar, na którym znajduje się wiele elementów infrastruktury krytycznej. Nie tylko polskiej, ale także innych państw regionu. To także morze, które w przypadku wojny, z tak nieobliczalnym przeciwnikiem jak Rosja, stanie się głównym szlakiem zaopatrzenia dla północnej flanki NATO.
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