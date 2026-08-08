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Hubert Salik: Najbardziej przyjazna klimatowi Europa to niestety biedniejsza Europa

Europa jest rozdarta między ambicjami a możliwościami. Z jednej strony chce mieć etyczny biznes i czystą energię, sprawne systemy emerytalne i publiczną ochronę zdrowia, dostępną dla każdego obywatela, a z drugiej konkurencyjną gospodarkę. A co, jeśli nie da się tego pogodzić?

Publikacja: 08.08.2026 17:50

Hubert Salik: Najbardziej przyjazna klimatowi Europa to niestety biedniejsza Europa

Foto: REUTERS/Christian Bruna

Hubert Salik

Unii Europejskiej udało się osiągnąć rzecz niebywałą – między 2015 r. a 2025 r. 27 krajów zredukowało swoje emisje gazów cieplarnianych o 17,2 proc., a ich udział w globalnych emisjach spadł z 8 proc. do niecałych 6 proc. Nikt inny nawet nie spróbował podjąć się podobnego zadania. To zasługa m.in. systemu handlu emisjami ETS, modernizacji przemysłu, inwestycji w energię odnawialną, a nawet akcji uświadamiania społeczeństw o wpływie ich działań na środowisko. Trudno ocenić, jak duży miało to wpływ na ślimaczący się wzrost gospodarczy, który w samej strefie euro wzrósł w tym czasie zaledwie o ok. 16 proc. Bez wątpienia jednak wymogi środowiskowe stawiane firmom wprowadzane choćby przez dyrektywę o raportowaniu ESG oraz porzucanie tańszych paliw kopalnych podniosły koszty ich działalności. Koszt 1 kWh energii dla firm w UE wzrósł w tym czasie bowiem o 72 proc., a dla gospodarstw domowych o 39 proc.

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