W liście skierowanym do Cook napisano, że istnieją „wystarczające powody, by sądzić, że złożyła pani fałszywe oświadczenia w jednej lub kilku umowach hipotecznych”. Poproszono ją o przedstawienie pisemnej odpowiedzi na zarzuty w ciągu 21 dni.

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Administracja Donalda Trumpa po raz pierwszy wysunęła te oskarżenia w ubiegłym roku, co doprowadziło do wszczęcia dochodzenia przez Departament Sprawiedliwości. Cook nie usłyszała zarzutów karnych i zaprzecza, by dopuściła się jakichkolwiek nieprawidłowości.

Jako pierwsza o liście poinformowała stacja ABC News.

Donald Trump ponownie próbuje usunąć Lisę Cook z Fed

W ciągu ostatnich 24 godzin Trump podjął działania zmierzające do podważenia dwóch ważnych, niekorzystnych dla niego orzeczeń Sądu Najwyższego: w sprawie Cook oraz w kwestii obywatelstwa z urodzenia – informuje CNN. W czwartek Trump podpisał rozporządzenia wykonawcze ograniczające tzw. turystykę porodową oraz prawo do obywatelstwa z urodzenia.

W czerwcu Sąd Najwyższy orzekł, że Cook nie otrzymała możliwości odniesienia się do zarzutów administracji dotyczących oszustwa hipotecznego, zanim prezydent Donald Trump ogłosił w ubiegłym roku jej odwołanie. Orzeczenie miało jednak ograniczony zakres, ponieważ sąd nie rozstrzygnął, czy zarzuty dotyczące oszustwa stanowią wystarczającą podstawę do usunięcia Cook ze stanowiska.

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„Te oskarżenia są dziś równie bezpodstawne, jak były rok temu, kiedy prezydent Trump próbował usunąć gubernator Cook i ingerować w niezależność Rezerwy Federalnej” – napisali w oświadczeniu prawnicy Cook. „Bez względu na to, co prezydent Trump spróbuje zrobić w następnej kolejności, jedno jest jasne w świetle faktów i precedensów Sądu Najwyższego – nie ma uzasadnionej podstawy do usunięcia gubernator Cook” – dodali.

Adwokaci Cook przekonują, że „samo oskarżenie nie jest wystarczającą podstawą do odwołania” oraz że „nie ma możliwości, by gubernator Cook dopuściła się oszustwa hipotecznego”.

Trump krytykuje Fed, ale oszczędza Kevina Warsha

Trump od dawna ostro krytykuje niezależną politycznie Rezerwę Federalną za to, że nie obniża stóp procentowych w takim stopniu, jakiego oczekuje. Jego krytyka szczególnie często była wymierzona w Cook oraz byłego przewodniczącego Fed Jerome'a Powella.

Prezydent oszczędza jednak obecnego szefa Fed, Kevina Warsha, w czasie gdy wyższa inflacja zwiększa prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych.

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Trump koncentruje swoją krytykę na pozostałych członkach Rady Gubernatorów banku centralnego, którzy wraz z prezesami regionalnych oddziałów Fed uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących stóp procentowych – przypomina CNN.

W ubiegłym miesiącu, pytany o orzeczenie Sądu Najwyższego, Warsh powiedział: „Wierzę w rządy prawa” oraz „będziemy stosować się do decyzji Sądu Najwyższego”.

Spór o Lisę Cook staje się testem niezależności Fed

Warsh nie chciał wypowiadać się na temat samej sprawy ani jej znaczenia dla niezależności Fed, w przeciwieństwie do swojego poprzednika. Powell uczestniczył w styczniu w rozprawie przed Sądem Najwyższym w sprawie Lisy Cook, co było nietypowym gestem poparcia.

Podczas swojej ostatniej konferencji prasowej jako przewodniczący Fed w kwietniu Powell powiedział, że niezależność Rezerwy Federalnej jest „zagrożona” i że obecnie to od wymiaru sprawiedliwości zależy zachowanie zdolności Fed „do prowadzenia polityki pieniężnej bez uwzględniania czynników politycznych”.