W związku z ostatnimi falami ekstremalnych upałów Niemiecki Związek Miast i Gmin zaapelował o traktowanie wody jako zasobu strategicznego i adaptację do zmian klimatu – napisał w piątek dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. Jak podkreślono, okresy upałów i suszy zagrażają miejscom pracy i dobrobytowi.

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Problem z wodami gruntowymi. Miliardowe straty w niemieckiej gospodarce

Szef Związku Ralph Spiegler powiedział dziennikowi „Rheinische Post”, że już teraz połowa wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu w Niemczech jest dotknięta ostrym lub strukturalnym deficytem wód gruntowych. Jak dodał, dlatego Niemcy muszą „w przyszłości traktować wodę jako zasób strategiczny”.

Według Niemieckiego Związku Miast i Gmin każdy dzień upału kosztuje gospodarkę od 430 do 984 mln euro z powodu spadku produktywności, a ten zagraża wzrostowi gospodarczemu, miejscom pracy i dobrobytowi.

Jednak – jak zaznaczył Spiegler – gminy nie są w stanie same rozwiązać tego problemu. Dlatego potrzebne jest ujęcie ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu jako zadania wspólnego rządu federalnego i krajów związkowych i zabezpieczenie środków finansowych na ten cel – dodał Spiegler.

Rekordowo niski poziom wody w Renie sparaliżował żeglugę śródlądową

W konsekwencji długotrwałej suszy i wysokich temperatur poziom wód w niemieckich rzekach, w tym ważnym dla żeglugi śródlądowej Renie, osiągnął historycznie niskie wartości. Przy takim poziomie stawki frachtowe wzrosły, a statki pływają z wyraźnie mniejszym załadunkiem.

W odpowiedzi na ten problem minister transportu Steffen Bilger powiedział, że jeśli ruch na Renie będzie możliwy już tylko w ograniczonym zakresie, trzeba będzie w większym stopniu wykorzystać drogi i kolej. Gotowość do wsparcia w przewozie większej liczby towarów zadeklarował niemiecki przewoźnik DB Cargo.

Bilger przekazał też, że resort planuje wyjątki od obowiązującego w Niemczech zakazu jazdy ciężarówek w niedziele i święta. „Rozmawiałem już z krajami związkowymi i dostrzegłem dużą gotowość w tej sprawie” – oświadczył minister.

O propozycji Bilgera sceptycznie wypowiedział się Federalny Związek Transportu Towarowego, Logistyki i Utylizacji (BGL). Rzecznik zarządu podkreślił w rozmowie z „Rheinische Post”, że kierowcy ciężarówek musieliby pozostawić pojazdy w miejscach postojowych w inne dni, by przestrzegać przepisów o dozwolonym czasie prowadzenia pojazdu i odpoczynku.

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Wysychająca Łaba w Magdeburgu. Katastrofalne skutki suszy w Niemczech

W czwartek, po raz kolejny tego lata, poziom Renu w Kolonii osiągnął historyczne minimum i spadł do 67 cm, wyrównując rekord z soboty. Trudna sytuacja panuje także na innych rzekach, m.in. Łabie. W Magdeburgu osiągnęła ona najniższy stan wody od początku pomiarów w 1727 roku. Na wodowskazie Strombruecke zmierzono 44 cm, a w poniedziałek wartość ta może spaść do 40 cm. Susza i niskie stany wód sprawiły, że od kwietnia niemal nie kursują już statki towarowe na Łabie między Magdeburgiem, Dreznem a granicą czeską.

Mało wody w rzekach odbija się także na turystyce, mniej jest rezerwacji łódek i skuterów. Podobnie jak podczas czerwcowych upałów wysoka temperatura wody prowadzi do niedoboru tlenu, a w konsekwencji do śmierci organizmów żywych.