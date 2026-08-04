Spółka wodociągowa RAJA Constanta ogłosiła wprowadzenie reglamentacji wody pitnej w miejscowości Mihail Kogalniceanu, położonej ok. 25 km na północny zachód od Konstancy i ok. 200 km na wschód od Bukaresztu – podał dziennik „Libertatea”.

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Dostawy wody pitnej w miejscowości Mihail Kogalniceanu wstrzymywane w nocy

To pierwsza miejscowość w kraju, w której wstrzymuje się całkowicie dostawy wody w godzinach nocnych, aby umożliwić odbudowę zapasów w systemie. Decyzja jest następstwem nadmiernego zużycia wody odnotowanego w ostatnich dniach, co uniemożliwiło napełnienie zbiorników magazynowych.

Przedstawiciele operatora RAJA Constanta wyjaśnili, że ilość wody wprowadzanej do sieci w miejscowości gwałtownie wzrosła w ostatnim czasie, a bardzo wysokie zużycie doprowadziło do wyczerpania zapasów niezbędnych do zapewnienia ciągłych dostaw.

Dostawy będą wstrzymywane każdej nocy w godzinach od 22.00 do 06.00. W ciągu dnia woda będzie dostarczana w normalnym trybie, a ograniczenia nocne zostaną utrzymane do czasu, gdy zużycie wody powróci do poziomu mieszczącego się w granicach normy.

Susza w Europie Foto: PAP

Operator zaleca odbiorcom zgromadzenie minimalnych zapasów wody do celów bytowych, ale jednocześnie stanowczo przestrzega przed wykorzystywaniem wody pitnej do celów innych niż niezbędne potrzeby. „Wykorzystywanie wody do celów innych niż domowe, takich jak podlewanie ogrodów, napełnianie basenów czy mycie patio, tarasów lub innych powierzchni zewnętrznych, jest niezgodne z umową o dostawie wody i prowadzi do wzrostu zużycia przekraczającego maksymalną wydajność systemu, co pogarsza sytuację” – podała RAJA.

Utrzymująca się w regionie susza doprowadziła do obniżenia poziomu wody w jeziorach, sztucznych zbiornikach i rzekach, w tym w Dunaju, gdzie w niektórych punktach osiągnięto rekordowo niskie wartości.

Ograniczenia w zużyciu wody wprowadziły też władze drugiego co do wielkości miasta Węgier

Z suszą borykają się też graniczące z Rumunią Węgry, gdzie władze Debreczyna, drugiego co do wielkości miasta Węgier, ogłosiły wprowadzenie od 3 sierpnia ograniczeń w zużyciu wody, by zapewnić niezakłócone dostawy wody pitnej w obliczu utrzymującej się suszy.