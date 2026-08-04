Mimo że w poniedziałek rano strażacy informowali o niewielkiej poprawie sytuacji, burmistrz Megary, miasta położonego ok. 30 kilometrów na zachód od stolicy, będącego jednym z głównych miejsc walki z żywiołem, przekazał, że po południu ogień „znów rozgorzał”.

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„Bardzo niebezpieczna” sytuacja w Megarze, ogień zbliża się do strefy przemysłowej

– Choć wiatr osłabł, w okolicy Kandyli (położonej około 45 km na zachód od Aten – PAP) nadal występują porywy oraz prądy powietrzne wywołane przez unoszące się gorące powietrze, co doprowadziło do ponownego rozgorzenia ognia – powiedział agencji AFP Panagiotis Margetis.

Pożary w Europie Foto: PAP

„Ogień ciągle zmienia kierunek” i zbliża się do „strefy przemysłowej” Megary, co jest „bardzo niebezpieczne” – dodał Margetis w rozmowie z publicznym nadawcą Ertnews. 3 sierpnia zarządzono w tym rejonie kolejne ewakuacje.

Pożary w Grecji: Wiatr osłabł, ale nadchodzą upały

Choć wiatr – który w ostatnich dniach w regionie Attyki momentami przekraczał prędkość 100 km/h – znacznie osłabł, przewidywany 5 sierpnia wzrost temperatury, nawet do 37 stopni Celsjusza, grozi pogorszeniem sytuacji.

Susza na Węgrzech. Drugie największe miasto wprowadza ograniczenia w zużyciu wody

Gdy Grecja walczy z pożarami, Węgry borykają się z suszą, która zmusiła władze Debreczyna, drugiego co do wielkości miasta kraju, do wprowadzenia do odwołania ograniczeń w zużyciu wody. Decyzję podjęto w trosce o zapewnienie niezakłóconych dostaw wody pitnej w obliczu utrzymującej się suszy – przekazał dziennik „Nepszava”. O wprowadzenie ograniczeń zawnioskowało miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe.

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Zgodnie z wprowadzonymi środkami zabrania się: podlewania terenów zielonych i przestrzeni publicznych wodą pitną (przy użyciu węży lub zraszaczy), napełniania basenów, mycia i schładzania powierzchni betonowych, asfaltowych oraz wyłożonych kamieniem ozdobnym, mycia samochodów, a także uruchamiania fontann i wodotrysków. Ponadto wymiana wody w basenach na prywatnych i publicznych kąpieliskach, w uzdrowiskach oraz hotelach typu wellness musi zostać zaplanowana na termin uzgodniony z dostawcą usług wodociągowych.

Władze Debreczyna podkreślają, że lekceważenie tych ograniczeń w sytuacjach ekstremalnych może zagrozić nawet podstawowym dostawom wody.

Prognozy przewidują, że panujące na Węgrzech ekstremalne upały osłabną pod koniec bieżącego tygodnia. Wraz z nadejściem chłodnego frontu temperatura ma spaść o ok. 7 stopni. Jednak do 7 sierpnia w niektórych częściach kraju termometry mogą nadal wykazywać nawet do 42 stopnie Celsjusza.