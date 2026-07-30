Według portugalskiej obrony cywilnej do czwartkowego poranka ewakuacja objęła sześć miejscowości, które zamieszkane są przez ponad 100 osób. Swoje domy musiały opuścić osoby zamieszkujące wsie Gorgoco, Santa Valha, Cabeco, Vilarandelo, Vale de Telhas i Boucas. W pierwszej kolejności ewakuowane zostały rodziny, których domy zajął ogień, a także osoby starsze.

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Pożary w Portugalii. Wiatr przyspiesza rozprzestrzenianie się ognia

Burmistrz gminy Fradizela Ana Pimpao przekazała, że wraz z wiatrem ogień przesuwa się szybko poprzez lokalne nieużytki rolne. Wyjaśniła, że wraz z silnymi podmuchami pożar przekroczył miejscową rzekę, przedostając się na przedmieścia Mirandeli.

Według służb ratowniczych do północy potwierdzono, że podczas walki z ogniem rannych zostało co najmniej pięć osób. Z informacji lokalnych władz wynika, że pożar w rejonie miasta Mirandela gasi blisko 900 strażaków wspieranych przez lokalną ludność.

Od wtorku strażacy walczą w Portugalii z pożarami lasów na północy kraju

Pożar dotarł na przedmieścia Mirandeli z gminy Valpacos, gdzie pojawił się 28 lipca w jednym z kompleksów leśnych. W kolejnych dniach ogień szybko rozprzestrzenił się po wysuszonym gruncie dzięki podmuchom wiatru.

Od wtorku portugalscy strażacy walczą z ponad 20 pożarami lasów i nieużytków rolnych. Większość z nich występuje w północnej części kraju.