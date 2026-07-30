Od wtorku strażacy walczą w Portugalii z ponad 20 pożarami
Według portugalskiej obrony cywilnej do czwartkowego poranka ewakuacja objęła sześć miejscowości, które zamieszkane są przez ponad 100 osób. Swoje domy musiały opuścić osoby zamieszkujące wsie Gorgoco, Santa Valha, Cabeco, Vilarandelo, Vale de Telhas i Boucas. W pierwszej kolejności ewakuowane zostały rodziny, których domy zajął ogień, a także osoby starsze.
Burmistrz gminy Fradizela Ana Pimpao przekazała, że wraz z wiatrem ogień przesuwa się szybko poprzez lokalne nieużytki rolne. Wyjaśniła, że wraz z silnymi podmuchami pożar przekroczył miejscową rzekę, przedostając się na przedmieścia Mirandeli.
Czytaj więcej
Tureccy strażacy zmagają się w środę z kilkoma pożarami lasów podsycanymi przez silne wiatry, które pojawiły się między innymi w turystycznych regi...
Według służb ratowniczych do północy potwierdzono, że podczas walki z ogniem rannych zostało co najmniej pięć osób. Z informacji lokalnych władz wynika, że pożar w rejonie miasta Mirandela gasi blisko 900 strażaków wspieranych przez lokalną ludność.
Pożar dotarł na przedmieścia Mirandeli z gminy Valpacos, gdzie pojawił się 28 lipca w jednym z kompleksów leśnych. W kolejnych dniach ogień szybko rozprzestrzenił się po wysuszonym gruncie dzięki podmuchom wiatru.
Od wtorku portugalscy strażacy walczą z ponad 20 pożarami lasów i nieużytków rolnych. Większość z nich występuje w północnej części kraju.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas