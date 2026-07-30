„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - taki komunikat pojawił się na profilu X Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ok. 2.15.

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Dowództwo podkreśliło, że „działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Syreny alarmowe w Lublinie. Rzecznik wojewody: Otrzymaliśmy informację z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniu

W związku z atakiem w Lublinie, ok. 3.50, zawyły syreny alarmowe informujące o zagrożeniu powietrznym. Po kilku minutach zagrożenie odwołano. - Mogę potwierdzić, że rzeczywiście mamy zagrożenie uderzeniami z powietrza. Jest to informacja bezpośrednio z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest to informacja wiarygodna i potwierdzona – mówił Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, w rozmowie z Wirtualną Polską.

Nocny atak Rosji na Ukrainę. Eksplozje we Lwowie, jedna ofiara śmiertelna w Kijowie

Tymczasem z Ukrainy płyną informacje, że celem nocnego ataku Rosji są m.in. Kijów i Lwów. Ok. 3.40 gubernator obwodu lwowskiego Maksym Kozicki poinformował na swoim kanale w serwisie Telegram, że we Lwowie aktywna jest obrona przeciwlotnicza. W mieście rozległy się eksplozje.

Po pewnym czasie Kozicki napisał, że w wyniku ataku rakietowego we Lwowie uszkodzone zostały dwa bloki mieszkalne. W miejscu ataku podjęto akcję ratunkową. „Są doniesienia o ofiarach. Ratownicy i lekarze pomagają poszkodowanym” - czytamy we wpisie w serwisie Telegram.

Z kolei w Kijowie alarm powietrzny rozległ się około północy. Kijowska Miejska Administracja Wojskowa podała, że miasto jest zagrożone atakiem z użyciem pocisków balistycznych.

W wyniku ataku w rejonie obołońskim doszło do pożaru na terenie budynków niemieszkalnych. W rejonie swiatoszyńskim w płomieniach stanęły garaże. Ok. 3.00 pojawiła się informacja, że w ataku na ukraińską stolicę zginęła jedna osoba.

Do rosyjskiego ataku na Ukrainę doszło tuż po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w USA. Zełenski rozmawiał w Białym Domu z Donaldem Trumpem m.in. o dostawach zestawów przeciwlotniczych dla Ukrainy. Uzyskał też zapewnienie o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję pocisków do zestawów Patriot. Patrioty są jedynymi zestawami przeciwlotniczymi i przeciwrakietowymi, które dowiodły skuteczności w zwalczaniu rosyjskich pocisków balistycznych.

29 lipca wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że w nocy Ukraina może stać się celem rosyjskiego ataku powietrznego. „Dowódca Sił Powietrznych Ukrainy Anatolij Krywonóżko przedstawił raport. Rosjanie już kilka dni temu przygotowali się do przeprowadzenia zmasowanego ataku i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie do niego właśnie tej nocy” – napisał Zełenski w serwisie Telegram.

Krzywy Róg: Pocisk Iskander-M trafił w budynek mieszkalny. Wiele ofiar

Zaatakowany został też Krzywy Róg – na przedmieściach tego miasta, jak informuje stojący na czele lokalnych władz Ołeksandr Wikuł, w wyniku bezpośredniego uderzenia pocisku Iskander-M w budynek mieszkalny zginęło sześć osób: dwie dziewczynki w wieku 5 i 12 lat i czworo dorosłych. Osiem osób zostało rannych, w tym dwoje dzieci – chłopcy w wieku 6 i 15 lat.

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