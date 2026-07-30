Czy można zdalnie kierować SOR? W Bielsku-Białej to możliwe
Dr n. med. Grzegorz Waligóra jest kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bielsku-Białej od 7 lipca 2025 r. Lekarz jest specjalistą w dwóch dziedzinach: medycyny ratunkowej i chorób wewnętrznych. Ponadto kieruje też oddziałem ratunkowym w oddalonym o 300 km Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy. Dyrekcja tamtejszej placówki nie wiedziała o posadzie Waligóry w Bielsku-Białej, ale lekarz nie musiał o tym informować. W obu szpitalach zobowiązał się do braku kolizji czasowej wykonywanych świadczeń w różnych podmiotach. To oznacza, że nie będzie pracował w dwóch miejscach w tym samym czasie.
W kontrakcie Waligóry z bielską lecznicą wpisano, że medyk świadczy pracę w trybie hybrydowym, obejmującym minimum 80 godzin miesięcznie, w tym co najmniej 40 na miejscu w SOR w dni robocze w godz. 7:00–15:00 oraz maksymalnie 40 godzin realizowanych w trybie zdalnym. „W wyjątkowych sytuacjach” może to być jednak więcej niż 40 godzin, ale na wniosek lekarza i za zgodą zastępcy dyrektora szpitala ds. lecznictwa.
Jak to możliwe, że kierownik SOR pracuje zdalnie? Zapytaliśmy o to bielską lecznicę. „Praca zdalna obejmuje realizację zadań w sferze administracyjnej, nie dotyczy natomiast udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów SOR” oraz „pełni funkcję uzupełniającą”. „Obejmuje ona w szczególności opracowanie dokumentów koncepcyjnych, procedur operacyjnych, analiz i raportów oraz bieżący nadzór z wykorzystaniem dostępu do systemów informatycznych Szpitala” – czytamy w przekazanej nam odpowiedzi.
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Jakie procedury operacyjne ma zdalnie opracowywać kierownik bielskiego SOR? Dotarliśmy do pisma, w którym placówka wskazuje m.in. na procedurę dotyczącą przyjęć pacjentów na oddział czy wykonywania segregacji medycznej. Lecznica wymienia też procedurę, która określa współpracę między SOR-em a pozostałymi oddziałami szpitalnymi w zakresie przekazywania pacjentów. Oprócz tego realizacja umowy kierownika w trybie zdalnym ma obejmować m.in. przeprowadzanie cyklicznej zdalnej odprawy z lekarzem dyżurnym SOR, cykliczny nadzór nad wskaźnikami jakości i efektywności pracy lekarzy czy prowadzenie aktywnej kampanii rekrutacyjnej.
Za każdą godzinę pracy lekarza szpital płaci 500 zł brutto, bez rozróżnienia czy realizował swoje zadania stacjonarnie na SOR, czy w trybie zdalnym. W okresie od 7 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. dr Waligóra przepracował w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej średnio 103 godziny 40 minut miesięcznie. Oznacza to, że za ostatni rok pracy wystawił szpitalowi faktury na łączną kwotę ok. 600 tys. zł.
Z grafików lekarza za miesiące kwiecień–czerwiec, o których udostępnienie poprosiliśmy, wynika, że dr Waligóra pracował zdalnie po 10 dni w miesiącu. Równolegle – w szpitalu w Świdnicy – kierownik SOR pracował średnio ok. 98 godzin na miesiąc. Stawki dla personelu oddziału ratunkowego mieszczą się tam w przedziale 260-350 zł za godzinę.
Na naszą prośbę szpital w Świdnicy przekazał lekarzowi, że poszukujemy z nim kontaktu. Do chwili publikacji artykułu nie udało nam się z nim porozmawiać.
Szpital w Bielsku-Białej wskazuje, że ciągłość zarządzania tamtejszym SOR-em „nie jest uzależniona wyłącznie od fizycznej obecności Kierownika SOR w każdym momencie funkcjonowania Oddziału”. Pod jego nieobecność i w czasie, kiedy wykonuje swoje obowiązki zdalnie, „bieżące funkcjonowanie Oddziału zabezpieczają mechanizmy organizacyjne Szpitala, w szczególności funkcja Zastępcy Kierownika SOR oraz wewnętrzna procedura określająca rolę Kierownika Dyżuru SOR jako osoby odpowiedzialnej za bieżące decyzje kliniczne i organizacyjne w systemie całodobowym”.
Funkcję zastępcy kierownika SOR utworzono w bielskiej lecznicy w marcu tego roku. Pełni ją lek. Jakub Knutelski, wskazany na to stanowisko przez kierownika. Medyk ze specjalizacją w medycynie ratunkowej pracuje też na SOR w szpitalu w Chrzanowie, gdzie ma rezydenturę z chirurgii ogólnej. W ostatnich latach pracował w kilku innych szpitalach w południowo-zachodniej Polsce, m.in. w Legnicy, Krakowie, Tarnowie i Limanowej.
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Od chwili objęcia stanowiska do końca czerwca tego roku lekarz realizował świadczenia na SOR w Bielsku-Białej średnio przez 117 godzin i 15 minut miesięcznie, przede wszystkim w weekendy. Wynagrodzenie Knutelskiego zależy od widełek liczby godzin świadczonych w danym miesiącu. Od 72 do 95 godzin miesięcznie oznacza 350 zł brutto za każdą godzinę pracy; od 96 do 119 godzin – 370 zł, a od 120 do 143 godzin miesięcznie – 390 zł za godzinę. Szpital wskazuje, że takie warunki finansowe dotyczą wszystkich lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie medycyny ratunkowej, którzy pracują na bielskim SOR na podstawie umów kontraktowych. Dla tych, którzy świadczą powyżej 192 godzin miesięcznie, przewidziano 450 zł brutto za godzinę.
„Pierwszy rok realizacji umowy przez aktualnego Kierownika SOR przyniósł wymierne efekty w poprawie organizacji i zarządzania SOR” – twierdzi Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej. Lecznica wskazuje, że w tym czasie zrealizowano szereg celów. Między innymi zwiększyła się liczba lekarzy, którzy udzielają świadczeń na tamtejszym oddziale ratunkowym. Obecnie jest ich 41. Dla porównania, w szpitalu w Świdnicy, gdzie SOR-em również kieruje dr Waligóra, zespół liczy 28 lekarzy.
W wyjaśnieniach przesłanych „Rzeczpospolitej” szpital w Bielsku-Białej odwołuje się do swojej trudnej sytuacji z przeszłości. O tym, że placówka ma problemy z obsadzeniem SOR, było głośno już w ubiegłym roku. We wrześniu „Gazeta Wyborcza” opisała kontrowersje, jakie wzbudziła oferta pracy, w której lekarzom proponowano od 260 do 450 zł za godzinę oraz możliwość skorzystania z mieszkania służbowego.
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Problemy z zapewnieniem kadry kierowniczej SOR oraz pogłębiające się niedobory kadrowe miały pojawić się już w 2024 r. Szpital tłumaczy, że mimo ogłaszanych konkursów ofert, lekarze mieli nie być zainteresowani podjęciem pracy na SOR w jakiejkolwiek formie zatrudnienia. W rezultacie 26 listopada 2024 r. placówka skierowała do wojewody śląskiego wniosek o czasowe zawieszenie działania SOR od 5 grudnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. Wojewoda wniosek odrzucił.
„Wobec przedłużających się trudności z pozyskaniem nowego Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, podjęto szereg działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności oferty pracy na tym stanowisku oraz uelastycznienie warunków zatrudnienia, w tym dopuszczenie możliwości pracy w trybie hybrydowym” – przekazał nam szpital w Bielsku-Białej.
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