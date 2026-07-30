Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego solidarność międzypokoleniowa staje się kluczem do sprostania wyzwaniom demograficznym w Europie.

Jak systemy emerytalne i opieki zdrowotnej muszą się zmienić.

Z jakimi barierami mierzą się młodzi dorośli i jakie obciążenia mogą czekać osoby aktywne zawodowo.

Jakie szanse dla gospodarki stwarzają zmiany demograficzne.

O tym, że nie jesteśmy „demograficzną wyspą” świadczy najnowszy raport Komisji Europejskiej (KE) „Przemiany demograficzne w UE: zrozumienie zmian i dostosowanie się do ich skutków”, opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze. Raport zwraca uwagę na to, że w zależności od tego, ile mamy lat, na jakim etapie życia jesteśmy, różne mogą być dla nas skutki zmian demograficznych. Niektóre będą barierą, inne wyzwaniem.

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Autorzy raportu wskazują zjawiska charakterystyczne dla ludzi w różnym wieku, które mogą pobudzać lub hamować zmiany demograficzne. Prezentując go, KE podkreśliła, że „Demografia opowiada historię naszego życia. Oprócz danych dotyczących urodzeń, zgonów i migracji, u podstaw zmian demograficznych leżą osobiste historie i decyzje”.

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Eksperci rekomendują podejście wielopokoleniowe, a nie koncentrowanie się na problemach grup wiekowych. Perspektywa solidarności pokoleń oznacza, że decyzje polityczne nie przenoszą kosztów, ryzyka ani obciążeń z jednej generacji na drugą, ale sprzyjają wspólnej odpowiedzialności.

Politykę społeczną należy dostosować do demografii

Zmiany w polityce publicznej są konieczne, bo systemy opieki społecznej, emerytalne i opieki zdrowotnej zostały zaprojektowane „pod” rosnącą i stosunkowo młodą populację. Opierają się na transferach pieniędzy (składkach) od osób w wieku produkcyjnym na rzecz dzieci i emerytów.

Wyzwania demograficzne stwarzają również nowe możliwości – zapewniają eksperci KE. Dłuższe i zdrowsze życie daje nowe perspektywy samorealizacji, aktywności gospodarczej w późniejszym wieku. Rozwijająca się „srebrna gospodarka” otwiera nowe rynki produktów, usług i innowacji dostosowanych do potrzeb starszych obywateli. Może sprzyjać innowacjom w opiece zdrowotnej, technologii i usługach finansowych. Mniej pracowników oznacza, że trzeba zwiększyć ich wydajność, jeśli chcemy utrzymać obecny standard życia. Wymaga to ciągłych inwestycji w innowacje, technologie cyfrowe, edukację i umiejętności przez całe życie.

– Procesy ludnościowe w ostatnich latach przyspieszyły, ale trwają od kilku dekad: niska dzietność, starzejące się społeczeństwo, wyludnianie się regionów. Głosu demografii już się nie da pominąć – mówi prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, ekonomistka SGH, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Uważa, że solidarność międzypokoleniowa oznaczać musi, po pierwsze, że każde pokolenie zauważy potrzeby innego i uzna je za istotne. Po drugie, polityka publiczna powinna składać się z wielu elementów dotyczących różnych grup wiekowych i różnych wyzwań. Jej zdaniem w Polsce w niektórych dziedzinach widać pozytywne zmiany wprowadzone przez administrację, ale ich tempo powinno być szybsze.

Europa – niemłoda i mniej ludna

Już za trzy lata liczba mieszkańców Europy zacznie spadać. Pod koniec XXI w. na naszym kontynencie ma mieszkać o 1/8 ludzi mniej niż teraz – tyle, ile w latach 70. XX w. Od ponad dekady populacja Europy rośnie wyłącznie dzięki imigracji, bo od 2012 r. przyrost naturalny jest ujemny (więcej osób umiera niż się rodzi).

W efekcie na Starym Kontynencie mieszkać będą coraz starsi ludzie. Na początku ub.r. mediana wieku dzieląca populację na dwie równe połowy, młodszą i starszą, wynosiła w UE 44,9 lat, w 2050 r. przekroczy 51 lat, a niemal co trzeci mieszkaniec Unii będzie miał 65 lat lub więcej.

Dla młodych wyzwaniem jest wejście na rynek pracy, dostępność mieszkań, zaangażowanie w związek. W 2024 r. aż 31 proc. osób w wieku 15-29 lat było zatrudnionych jako pracownicy tymczasowi, w porównaniu z 7,4 proc. w wieku 30-54 lat i 4,6 proc. w wieku 55-64. Preferencja dla elastycznych rozwiązań oznacza niepewność zawodową. Młodym trudno utrzymać niezależność finansową i mieszkaniową. Wśród osób 25-29-letnich urodzonych w latach 90., wskaźniki ubóstwa są niemal dwa razy wyższe niż kiedyś dla tej grupy wiekowej urodzonej w latach 60.

Obawy ludności w wieku produkcyjnym mogą wynikać z ryzyka podniesienia obciążeń fiskalnych (podatki, ubezpieczenia społeczne) związanych z utrzymywaniem zarówno młodszych, jak i starszych grup wiekowych.

Wyzwanie dla wzrostu gospodarczego

Po raz pierwszy w najnowszej historii Europa staje w obliczu tego, że wzrost gospodarczy nie będzie już wspierany przez rosnącą liczbę ludności. Będzie on musiał wynikać głównie ze zwiększenia wydajności pracowników i większej aktywności zawodowej.

W 2024 r. różnica w stopie zatrudnienia między kobietami a mężczyznami w wieku produkcyjnym wynosiła 10,1 pkt. proc. Gdyby ją zniwelować do 2070 r., ograniczyłoby to skutki starzenia się społeczeństwa. Dlatego potrzebny jest dostęp do wysokiej jakości i przystępnej cenowo edukacji oraz opieki nad małymi dziećmi, a także wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Polityka publiczna powinna równocześnie zmniejszać bariery na rynku pracy, które powodują wysokie bezrobocie młodzieży, a jednocześnie zachęcać osoby dojrzałe do pozostawania aktywnymi zawodowo. To ostatnie byłoby prostsze, gdyby poprawić jakość opieki zdrowotnej i stworzyć elastyczne możliwości pracy.

Połączenie reform emerytalnych ze wsparciem dla kobiet na rynku pracy może zmniejszyć różnice między płciami w poziomie świadczeń emerytalnych. W 2025 r. w UE przeciętne dochody emerytalne pań były o jedną czwartą niższe niż panów. A prawie jedna piąta kobiet w wieku 65 lat lub starszych była narażona na ubóstwo lub wykluczenie społeczne (wśród mężczyzn 16 proc.).

Starość napędza innowacje

Starzejące się społeczeństwo jest wyzwaniem dla opieki społecznej i ochrony zdrowia. Do 2070 r. liczba osób potrzebujących wsparcia wzrośnie z 36 mln do 48 mln, a odsetek osób w wieku 80+ podwoi się. Choć niesie to ze sobą wyzwania finansowe, napędza również innowacje i usprawnia systemy opieki – uważają eksperci.

– Jak zauważa noblista Daron Acemoglu, niedobór rąk do pracy zwiększa presję na innowacje i wzrost produktywności. Pracownicy stają się bardziej cenni, a przedsiębiorstwa są motywowane do inwestowania w nowe technologie, lepszą organizację pracy i rozwiązania zwiększające efektywność – mówi dr hab. Bartłomiej Biga, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. – Na zmiany demograficzne patrzę nie jako proces, który może nas „rozłożyć na łopatki”, tylko na szansę na duży skok rozwojowy – dodaje.