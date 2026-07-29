Wcześniej Morawiecki ogłosił na konferencji prasowej w Sejmie, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem, a którzy uważają, że zostali „wypchnięci” z PiS. Dodał, że klub postanowili założyć „40 posłów i senator” i że będzie to polityczne forum działania stowarzyszenia Rozwój Plus.

Ze słów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wynika, że nowy klub może zacząć funkcjonować już w środę. 

Mateusz Morawiecki zakłada klub, bo „nie interesują go jakieś procedury partyjne w PiS” 

Komitet Polityczny PiS zatwierdził 28 lipca listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym – w praktyce do stowarzyszenia Rozwój Plus – albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej w PiS Karola Karskiego. Ma on każdym przypadkiem zajmować się indywidualnie, by zakończyć procedurę statutową.

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Natomiast Morawiecki powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że „w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek” w PiS, które „są zupełnie niepotrzebne”, a „prawdziwi rozłamowcy” chcą doprowadzić do tego, by zajmować się „życiem partyjnym, samymi sobą”. Mówił też, że w sprawie polityków związanych z jego stowarzyszeniem „trwają jakieś procedury partyjne” w PiS, ale ich to „nie interesuje”. Sam Morawiecki i jego współpracownicy uważają, że już w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o ich wykluczeniu z PiS, a świadczą o tym piątkowe słowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. 

Oto lista posłów, którzy wejdą w skład klubu Rozwój Plus:

  • Anna Baluch
  • Ryszard Bartosik
  • Anna Cicholska
  • Michał Cieślak
  • Zbigniew Chmielowiec
  • Janusz Cieszyński
  • Elżbieta Duda
  • Robert Gontarz
  • Andrzej Gut-Mostowy
  • Marcin Gwóźdź
  • Marcin Horała
  • Paweł Jabłoński
  • Marek Jakubiak (nie był posłem klubu PiS, ale jest członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus)
  • Fryderyk Kapinos
  • Łukasz Kmita
  • Maria Koc
  • Wiesław Krajewski
  • Andrzej Kryj
  • Anna Kwiecień
  • Krzysztof Kubów
  • Krzysztof Lipiec
  • Marzena Machałek
  • Grzegorz Macko
  • Mateusz Morawiecki
  • Monika Pawłowska
  • Grzegorz Puda
  • Paweł Rychlik
  • Łukasz Schreiber
  • Olga Semeniuk-Patkowska
  • Sławomir Skwarek
  • Mirosława Stachowiak-Różecka
  • Krzysztof Szczucki
  • Szymon Szynkowski vel Sęk
  • Agnieszka Ścigaj
  • Ryszard Terlecki
  • Włodzimierz Tomaszewski
  • Sylwester Tułajew
  • Piotr Uściński
  • Wojciech Zubowski
  • Ireneusz Zyska

Liczący 40 posłów klub Rozwój Plus będzie trzecim największym klubem w Sejmie – po klubie KO (156 posłów) i PiS (147 posłów). 