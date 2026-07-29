Wcześniej Morawiecki ogłosił na konferencji prasowej w Sejmie, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem, a którzy uważają, że zostali „wypchnięci” z PiS. Dodał, że klub postanowili założyć „40 posłów i senator” i że będzie to polityczne forum działania stowarzyszenia Rozwój Plus.

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Ze słów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wynika, że nowy klub może zacząć funkcjonować już w środę.

Mateusz Morawiecki zakłada klub, bo „nie interesują go jakieś procedury partyjne w PiS”

Komitet Polityczny PiS zatwierdził 28 lipca listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym – w praktyce do stowarzyszenia Rozwój Plus – albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej w PiS Karola Karskiego. Ma on każdym przypadkiem zajmować się indywidualnie, by zakończyć procedurę statutową.

Natomiast Morawiecki powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że „w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek” w PiS, które „są zupełnie niepotrzebne”, a „prawdziwi rozłamowcy” chcą doprowadzić do tego, by zajmować się „życiem partyjnym, samymi sobą”. Mówił też, że w sprawie polityków związanych z jego stowarzyszeniem „trwają jakieś procedury partyjne” w PiS, ale ich to „nie interesuje”. Sam Morawiecki i jego współpracownicy uważają, że już w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o ich wykluczeniu z PiS, a świadczą o tym piątkowe słowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.

Oto lista posłów, którzy wejdą w skład klubu Rozwój Plus:

Anna Baluch

Ryszard Bartosik

Anna Cicholska

Michał Cieślak

Zbigniew Chmielowiec

Janusz Cieszyński

Elżbieta Duda

Robert Gontarz

Andrzej Gut-Mostowy

Marcin Gwóźdź

Marcin Horała

Paweł Jabłoński

Marek Jakubiak (nie był posłem klubu PiS, ale jest członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus)

Fryderyk Kapinos

Łukasz Kmita

Maria Koc

Wiesław Krajewski

Andrzej Kryj

Anna Kwiecień

Krzysztof Kubów

Krzysztof Lipiec

Marzena Machałek

Grzegorz Macko

Mateusz Morawiecki

Monika Pawłowska

Grzegorz Puda

Paweł Rychlik

Łukasz Schreiber

Olga Semeniuk-Patkowska

Sławomir Skwarek

Mirosława Stachowiak-Różecka

Krzysztof Szczucki

Szymon Szynkowski vel Sęk

Agnieszka Ścigaj

Ryszard Terlecki

Włodzimierz Tomaszewski

Sylwester Tułajew

Piotr Uściński

Wojciech Zubowski

Ireneusz Zyska

Liczący 40 posłów klub Rozwój Plus będzie trzecim największym klubem w Sejmie – po klubie KO (156 posłów) i PiS (147 posłów).