Prezydent we wtorek wręczył akty mianowania 211 asesorom sądów rejonowych i 18 asesorom wojewódzkich sądów administracyjnych.

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W środę KRS w uchwale opublikowanej na X przypomniała, że zgodnie z art. 144 ust. 3 Konstytucji RP akty urzędowe prezydenta niewymienione w katalogu jego prerogatyw wymagają kontrasygnaty premiera. KRS zaznaczyła, że akty mianowania asesorów wręczone przez prezydenta nie zawierają takiej kontrasygnaty.

Rada podkreśliła, że skuteczność aktów mianowania asesorów sądowych „nie może budzić wątpliwości”, zarówno z punktu widzenia realizacji prawa obywateli do sądu, jak i praw osób, których te akty dotyczą.

„Wobec powyższego Krajowa Rada Sądownictwa uznaje, że udzielenie kontrasygnaty przesądzi o skuteczności tych aktów mianowania” – głosi uchwała.

Spór prawny o kontrasygnatę

Kwestia kontrasygnaty aktów mianowania asesorów pozostaje przedmiotem sporu prawnego. 25 czerwca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wymóg kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów dla skuteczności mianowania asesorów sądowych przez prezydenta jest niezgodny z Konstytucją. Trybunał uznał, że nominacje asesorskie stanowią czynność funkcjonalnie niezbędną do wykonania prezydenckiej prerogatywy powoływania sędziów, która nie wymaga kontrasygnaty.

Rząd nie uznaje jednak skutków orzeczeń obecnego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm w uchwale z marca 2024 r. wskazał, że uwzględnianie rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może naruszać zasadę legalizmu i od tego czasu orzeczenia Trybunału nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek deklarował również, że nie określa rozstrzygnięć obecnego TK mianem wyroków.

Na początku lipca Żurek zaapelował o pilne umożliwienie rozpoczęcia służby ponad 200 aplikantom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy zdali egzamin sędziowski. Z kolei w środę podkreślił, że w czasie pełnienia funkcji szefa MS utworzył 881 nowych etatów wsparcia dla sądów, a liczba ta zwiększy się o asesorów powołanych we wtorek przez prezydenta.