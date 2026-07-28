– Jesteście w istocie nadzieją polskiego wymiaru sprawiedliwości, jako nowa generacja dzisiaj asesorów, w przyszłości, z całą pewnością, sędziów – powiedział prezydent Nawrocki po tym, jak powołał w Pałacu Prezydenckim nowych asesorów sądów rejonowych i wojewódzkich sądów administracyjnych. – Jesteście, drodzy państwo, generacją i pokoleniem, w której ja, jako prezydent Polski, widzę wielką nadzieję, także na uzdrowienie polskiego wymiaru sprawiedliwości – dodał.

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Jak ocenił, wtorek w Pałacu Prezydenckim jest „dniem wymiaru sprawiedliwości”. Nawiązał tym do wcześniejszego odebrania ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry oraz wręczenia powołań czterem sędziom Sądu Najwyższego.

Karol Nawrocki: na wzburzonym morzu polskiego wymiaru sprawiedliwości jest jedna kotwica

Prezydent ocenił, że wtorkowe uroczystości wskazują, iż „na tym wzburzonym morzu polskiego wymiaru sprawiedliwości jest jedna kotwica, wobec której trzeba złożyć zaprzysiężenie – to jest prezydent RP”. – Nie chodzi tu zupełnie o mnie. To wszyscy poprzedni prezydenci, wszyscy kolejni prezydenci, wobec których zgodnie z wolą całego narodu i zgodnie z Konstytucją RP, każdy sędzia i każdy asesor musi złożyć zaprzysiężenie, bo taka jest wola narodu polskiego – powiedział prezydent.

Nowym asesorom pogratulował także „uporu”. – Wiem, jak długą drogę państwo przeszliście i wasi bliscy z całą pewnością też to wiedzą – mówił Nawrocki, wskazując na ścieżkę akademicką prowadzącą do asesury.

Podziękował też za dokonany przez zgromadzonych wybór. Dodał, że wymiar sprawiedliwości jest od tego, by służyć obywatelom RP i nowo powołani asesorzy takiego wyboru – zdaniem prezydenta – dokonali.

– To wybór z całą pewnością niełatwy, także w obliczu tego, co obserwujemy od wielu lat i obserwujemy, drodzy państwo, także w ostatnich latach – mówił Nawrocki. – Wszyscy jesteśmy, drodzy państwo, dorośli i wiemy, że polski wymiar sprawiedliwości w roku 2026 wygląda po prostu źle. Jest chaos, jest zamieszanie, za które ani państwo, ani ja osobiście nie odpowiadamy – dodał.

Apel Waldemara Żurka

Na początku lipca minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zaapelował o „pilne zaproszenie” do Pałacu Prezydenckiego oraz umożliwienie rozpoczęcia służby „ponad 200 młodym prawnikom, którzy z sukcesem zdali egzamin sędziowski”.

TK 25 czerwca orzekł, że wymóg kontrasygnaty szefa rządu dla skuteczności mianowania przez prezydenta asesorów sądowych, a także obsady niektórych stanowisk w Sądzie Najwyższym, np. przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego SN lub sędziego kierującego pracami SN, jest niekonstytucyjny.

Trybunał przyznał, że konstytucja wprost wymienia te akty urzędowe prezydenta, które nie wymagają kontrasygnaty. Ale – jak zastrzegł – katalog ten „nie może być odczytywany wyłącznie literalnie”. „Obok prerogatyw wprost wymienionych w tym przepisie istnieje kategoria czynności pochodnych, funkcjonalnie niezbędnych do wykonania prerogatywy zasadniczej” – uznał TK. Jako przykład takiej czynności TK wskazał właśnie kwestię nominacji asesorskich, które miałyby być związane z zasadniczą prerogatywą niewymagającą kontrasygnaty powołań sędziów.