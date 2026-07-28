„Radosław Sikorski chce, aby nikt w sektorze publicznym nie zarabiał więcej niż prezydent RP. Brzmi jak żart. Ale gdyby miało tak być, to wicepremier zafundowałby nam może i tanie, ale bardzo niesprawne państwo” – pisze Cezary Szymanek w swoim felietonie opublikowanym na łamach „Rzeczpospolitej”. Do słów publicysty odniósł się w mediach społecznościowych szef MSZ.

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Cezary Szymanek w „Rzeczpospolitej”: Sikorski żartował ws. limitów płac, prawda?

Felieton Cezarego Szymanka był odpowiedzią na to, że w połowie lipca Radosław Sikorski opublikował w serwisie X wpis, w którym napisał, iż „osobiście uważa, że nikt w sektorze publicznym, ze spółkami skarbu państwa i komunalnymi włącznie, nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP, który wszak powinien pobory mieć podwyższone”. „A jeśli ktoś chce być milionerem, to powinien spróbować swych sił w sektorze prywatnym” – zaznaczył polityk.

Słowa polityka były z kolei komentarzem do wpisu na profilu TVP Info, w którym użytkowników X zapytano o zdanie w następującej kwestii: „Czy jesteś za rządową propozycją wprowadzenia limitu płac lekarzy w publicznej ochronie zdrowia?”. Wyniki wątpliwości nie pozostawiły: tak – 86 proc., nie – 14 proc., głosów oddanych w sondzie było 2289.

Zarobki prezydenta RP to dziś ok. 30 886 zł brutto miesięcznie, czyli ok. 21,5 tys. zł netto.

„Przyznaję, od tej strony wicepremiera i ministra spraw zagranicznych nie znałem. Że taki dowcipniś z niego i że nawet w dyskusji o poważnej, systemowej sprawie potrafi zdobyć się na żart. Przyznaję, inteligentny. Kilka osób się na niego nawet nabrało, wypytując – nienachalnie, aby się przypadkiem nie podłożyć – czy to faktycznie tylko prywatne zdanie ministra, czy może jednak jest coś na rzeczy i rząd, biorąc się za wysokie zarobki lekarzy, przyjdzie później po prezesów spółek, tych skarbu państwa, jak i komunalnych” – napisał w swoim felietonie Cezary Szymanek. „A co, jeśli wicepremier i minister spraw zagranicznych nie żartował i jego „osobisty pogląd” stałby się wykładnią polityki rządu? Jak nie obecnego, to na przykład tego, którego sam byłby szefem?” – podkreślił.

Do tekstu odniósł się już minister spraw zagranicznych.

Radosław Sikorski: Praca w sektorze publicznym jest służbą

„Gdyby podwoić pensję prezydenta do 60k zł miesięcznie, to czy przy takim limicie komukolwiek w sektorze publicznym nie starczyłoby do pierwszego?” – napisał Radosław Sikorski – w odpowiedzi na felieton publicysty „Rzeczpospolitej” – w mediach społecznościowych.

Szef MSZ zaznaczył także, że uważa, iż „praca w sektorze publicznym jest służbą, a jak ktoś chce być milionerem, to powinien zweryfikować swoją wartość rynkową w sektorze prywatnym”.

„Im niżej państwo wycenia kompetencje zatrudnianych ludzi, tym bardziej zwiększa znaczenie ich politycznej lojalności”

Jak wskazał Cezary Szymanek, propozycja ministra Sikorskiego – gdyby nie była żartem – niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. „Najlepsi pójdą tam, gdzie ich kompetencje zostaną lepiej wycenione. Do prywatnych klinik, funduszy inwestycyjnych, firm technologicznych, kancelarii i zagranicznych korporacji. W sektorze publicznym zostaną zaś ci, którzy z różnych powodów zaakceptują niższą pensję” – wskazuje autor w swoim felietonie.

„Im niżej państwo wycenia kompetencje zatrudnianych ludzi, tym bardziej zwiększa znaczenie ich politycznej lojalności. Bo jeśli fotel prezesa spółki skarbu państwa lub komunalnej nie przyciąga najlepszych warunkami pracy i wynagrodzeniem, to nęcić mogą już tylko wpływ, władza, dostęp i lokalny prestiż” – pisze Cezary Szymanek. „Oczywiście, wysokie zarobki w sektorze publicznym powinny podlegać kontroli. Oczywiście, trzeba pytać, czy prezes spółki, dyrektor szpitala albo menedżer publicznej instytucji naprawdę zarabia za wyniki, odpowiedzialność i kompetencje, czy tylko za nominację. Ale nie można wymagać, aby menedżer publicznej spółki prowadził wielomiliardowe inwestycje, konkurował z zagranicznymi firmami, zarządzał geopolitycznym ryzykiem i jeszcze robił to za pensję ustaloną według politycznego widzimisię” – zaznacza publicysta „Rzeczpospolitej”. „Na całe szczęście, to się nie ziści, bo Radosław Sikorski przecież żartował. Bo żartował pan, panie wicepremierze, prawda?” – dodaje.