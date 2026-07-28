Turyści w drodze na Kasprowy Wierch
Cytowany przez gazetę Robert Pettersson z instytutu badań nad turystyką Etour zauważa, że w przypadku Hiszpanii, Włoch, Francji i Grecji więcej osób zamiast urlopu w lipcu będzie wybierać chłodniejsze miesiące – maj lub wrzesień. Naukowiec prognozuje, że czarterowe kierunki mogą w przyszłości znajdować się w północnych Niemczech, północnej Polsce, a nawet w Skandynawii.
Szwedzka organizacja promująca turystykę Visit Sweden zauważa wpływ pogody na wzrost przyjazdów do Szwecji, ale nie zamierza promować się jako miejsce „coolcation” (dosł. chłodne wakacje), aby „nie czerpać zysków z nieszczęścia innych krajów”. Przewagą tego skandynawskiego kraju ma być możliwość aktywnego spędzania czasu. 40-stopniowe upały na południu Europy nie sprzyjają wycieczkom albo jeżdżeniu na rowerze.
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Według Petterssona na razie nie widać odpływu turystów z południa Europy. – Lubimy podróżować tam, gdzie już byliśmy, a zmiany na rynku turystycznym zachodzą dość powoli – podkreśla ekspert.
Jak wynika z badań prof. Stefana Goesslinga z Uniwersytetu Linneusza w Vaexjoe, w południowej Szwecji, dla wyboru miejsca spędzenia wakacji, oprócz przyzwyczajenia, w większym stopniu kluczowa jest cena, czas podróży oraz kultura niż zmiany klimatyczne. Nowym trendem jest jednak rezerwowanie kilku miejsc z możliwością rezygnacji i podejmowanie decyzji w ostatniej chwili, gdy dostępna będzie prognoza pogody.
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Pettersson uważa, że „kraje Europy Południowej zrobią wszystko, aby utrzymać swoją dominującą pozycję”. Ma to polegać na inwestowaniu w klimatyzację, zacienieniu miejsc, a także organizowaniu atrakcji w chłodniejsze pory dnia.
Według prof. Goesslinga jednocześnie, mimo wyzwań klimatycznych, coraz więcej osób na świecie może pozwolić sobie na podróżowanie, a Europę odkrywają nowe grupy turystów z krajów azjatyckich, m.in. z Indii.
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