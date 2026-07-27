Zabytkowe centrum Wiednia zostało w poniedziałek usunięte z listy światowego dziedzictwa w zagrożeniu. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas posiedzenia 48. sesji komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) w Pusanie w Korei Południowej.

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Władze Wiednia reagują na decyzję UNESCO

„Właśnie usunięto Historyczne Centrum Wiednia w Austrii z Listy Zagrożonego Dziedzictwa Światowego” – poinformowało UNESCO na platformie X.

Decyzja ta spotkała się z aprobatą burmistrza Wiednia Michaela Ludwiga. Na listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu UNESCO trafiają niektóre obiekty znajdujące się na głównej liście światowego dziedzictwa – zarówno kulturalne, jak i przyrodnicze – wobec których wymagane jest podjęcie pilnych działań ratunkowych z powodu zagrożeń takich jak konflikty zbrojne, szybka urbanizacja czy katastrofy naturalne.

Historyczne centrum Wiednia zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2001 r. Szesnaście lat później przeniesiono je na listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu. Obradujący wówczas w Krakowie komitet UNESCO uznał, że zagrożeniem dla tego obszaru miasta były plany budowy nowoczesnych, wysokich budynków i przebudowy już istniejących. Poniedziałkowa decyzja oznacza, że – według UNESCO – wiedeńska starówka nie jest już zagrożona.

Nowe wpisy na liście UNESCO. Sukces Gdyni i obiekty z całego świata

Obrady komitetu UNESCO w Pusanie potrwają do 29 lipca. Podczas 48. sesji na listę wpisano także m.in. starożytne japońskie stolice Asuka i Fujiwara, świadczące o budowie scentralizowanego państwa, dzikie krajobrazy Boma-Badingilo w Sudanie Południowym, grecki masyw Olimpu i plaże w Normandii, miejsce desantu aliantów podczas D-Day w 1944 r.

Dla Polski szczególnie istotne było wpisanie na listę Modernistycznego Centrum Gdyni. To osiemnasty polski obiekt, który został uhonorowany w ten sposób.