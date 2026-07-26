Olimp – najwyższy w Grecji masyw górski i według mitologii siedziba starożytnych bogów – został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kraj zabiegał o to od lat. Wraz z Olimpem na listę trafiły także między innymi plaże lądowania aliantów w Normandii, starożytne japońskie stolice Asuka i Fujiwara oraz obszar Boma-Badingilo w Sudanie Południowym.

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Olimp na liście UNESCO po 12 latach oczekiwania

Po 12 latach oczekiwania Olimp – uznawany w mitologii greckiej za siedzibę bogów – został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Najwyższy masyw górski Grecji znalazł się na niej obok plaż w północnej Francji, na których podczas II wojny światowej odbyło się lądowanie aliantów w Normandii, a także starożytnych japońskich stolic Asuka i Fujiwara.

Status światowego dziedzictwa otrzymał również obszar Boma-Badingilo w Sudanie Południowym, gdzie odbywa się jedna z największych na świecie migracji ssaków lądowych. To pierwszy obiekt z tego wschodnioafrykańskiego kraju wpisany na listę UNESCO.

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Kandydatury znalazły się wśród kilkudziesięciu propozycji rozpatrywanych w niedzielę podczas posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Busan w Korei Południowej.

W przypadku Olimpu decyzja wywołała w Grecji ogromną radość. Masyw górski został uznany za obiekt mieszany – posiadający zarówno wyjątkową wartość kulturową, jak i przyrodniczą.

„Zawsze najlepiej pozostawać w dobrych stosunkach z bogami”

Mitikas, najwyższy szczyt Olimpu – rozsławionego jako siedziba Zeusa – wznosi się na wysokość 2918 metrów nad poziomem morza.

Olimp znajdował się na greckiej liście obiektów proponowanych do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO od 2014 r.

Georgios Koumoutsakos – szef greckiej delegacji przy UNESCO w Busan – podkreślił, że decyzja ma pomóc w zachowaniu wyjątkowego charakteru Olimpu. – Potwierdza to nasze niezachwiane zobowiązanie do ochrony Olimpu z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach – powiedział. – Jak mądrze przypomina nam mitologia grecka, zawsze najlepiej pozostawać w dobrych stosunkach z bogami – dodał.

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji burmistrz regionu Evangelos Geroliolios zaznaczał, że wpisanie Olimpu na listę będzie oznaczało również większą odpowiedzialność po stronie lokalnych władz. Jak powiedział, decyzja „nakłada na nas większą odpowiedzialność za ochronę lokalnego środowiska”, w tym szczególnie bogatej różnorodności biologicznej tego obszaru.

Co naprawdę oznacza wpis na elitarną listę UNESCO?

Doroczne posiedzenie Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO potrwa do środy. Oczekuje się, że podczas obrad przeanalizowanych zostanie około 30 kandydatur. Obiekty, które uzyskają pozytywną decyzję, dołączą do 1248 miejsc znajdujących się na liście światowego dziedzictwa w 170 krajach. UNESCO uznaje je za miejsca o „wyjątkowej wartości dla ludzkości”.

Wpis na listę może mieć duże znaczenie dla ochrony zabytków i obszarów przyrodniczych. W ramach międzynarodowej konwencji nadzorowanej przez UNESCO obiekty światowego dziedzictwa mogą otrzymywać wsparcie w zakresie ich zachowania, a organizacja zapewnia również doradztwo i pomoc finansową.

Na liście światowego dziedzictwa znajdują się już między innymi Akropol w Atenach, Wielki Mur Chiński, piramidy w Gizie w Egipcie oraz Tadż Mahal w Indiach.