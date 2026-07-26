Odkrycia dokonano podczas tegorocznych wykopalisk w Troi, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, położonej w prowincji Çanakkale w północno-zachodniej Turcji.

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Rzymska ulica odsłoniła ślady katastrofy

Kierownik wykopalisk, prof. Rüstem Aslan, poinformował, że w tym sezonie badania koncentrują się na dolnym mieście, którego początki sięgają okresu hellenistycznego i rzymskiego. Dolne miasto obejmowało obszar zabudowy rozciągający się poza ufortyfikowaną cytadelą Troi.

Odsłonięty fragment stanowi część rozległej sieci rzymskich ulic przecinających dolne miasto, gdzie po obu stronach dróg znajdowały się niegdyś wille i sklepy.

Jak wyjaśnił Aslan, rzymska Troja przeżywała okres szczególnego rozkwitu po wizycie cesarza Augusta pod koniec I wieku p.n.e. Miasto zostało rozplanowane według regularnego układu, z głównymi ulicami biegnącymi z północy na południe oraz ze wschodu na zachód.

Celem tegorocznych wykopalisk było lepsze poznanie układu komunikacyjnego miasta, w tym sposobu, w jaki mieszkańcy przemieszczali się między cytadelą a dolnym miastem, oraz odtworzenie planu rzymskiej zabudowy.

Trzęsienie ziemi zakończyło historię miasta

Badania odsłoniły jednak nie tylko pozostałości ulic, lecz także wyraźne ślady zniszczeń spowodowanych przez silne trzęsienie ziemi.

– Troja została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Wiemy, że ostatnie wielkie zniszczenia miasta nastąpiły około 1500 lat temu. Wyraźnie widać to na odsłoniętych pozostałościach rzymskiej ulicy – powiedział prof. Aslan.

Źródła historyczne wskazują, że w okresie rzymskim Troję nawiedziły co najmniej dwa silne trzęsienia ziemi, a ostateczna katastrofa miała miejsce około VI wieku n.e.

Zdaniem Aslana zniszczenia odkryte wzdłuż ulicy potwierdzają wcześniejsze ustalenia dotyczące skutków tych wydarzeń u schyłku późnego antyku.

Choć po wcześniejszych kataklizmach Troję wielokrotnie odbudowywano, po wielkich trzęsieniach ziemi z końca epoki rzymskiej miasto już nigdy nie odzyskało dawnego znaczenia.

Osadnictwo w Troi trwało od około 3000 r. p.n.e. do około 500 r. n.e. Mimo że przez tysiąclecia mieszkańcy przetrwali kilka silnych trzęsień ziemi, po ostatniej wielkiej katastrofie życie miejskie ostatecznie zanikło.