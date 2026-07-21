Egipska misja archeologiczna odkryła trzy nowe grobowce na terenie Sakkary
Grobowce datowane są na okres Nowego Państwa (od XVI do XI wieku p.n.e.). Znalezisko, którego dokonano na cmentarzysku Bubasteion wpisuje się w serię odkryć w regionie Sakkary – jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Egipcie.
Sakkara po raz kolejny udowodniła, że kryje pod swoimi piaskami niezliczone tajemnice. Prace prowadzone przez egipską misję w sektorze wschodnim klifu skalnego cmentarzyska Bubasteion przyniosły bogaty materiał epigraficzny i architektoniczny.
„Odkrycie obejmuje inskrypcje hieroglificzne oraz ważne elementy archeologiczne, które rzucają nowe światło na historię starożytnej nekropolii w Memfis oraz wzbogacają wiedzę o historii wyższych urzędników państwowych i społeczności tamtej epoki” – informuje Ministerstwo Turystyki i Starożytności Egiptu.
Badacze odkryli trzy grobowce i zidentyfikowali tożsamość pochowanych w nich dostojników.
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Zaskakujący w trzecim grobowcu okazał się fragment kolumny z inskrypcją hieroglificzną. Tekst wspomina o powrocie jednego z dowódców wojskowych z krainy Naharin, położonej w północnej Syrii. Odkrycie to ma podwójne znaczenie. Pozwala precyzyjnie datować obiekt na czas Nowego Państwa, a jednocześnie stanowi bezcenny dowód materialny dokumentujący polityczne i militarne relacje pomiędzy Egiptem a Bliskim Wschodem w tym kluczowym okresie historycznym.
Przedstawiciel Najwyższej Rady Starożytności Egiptu, Muhammad Abd Al-Badi, zapowiedział kontynuację prac w nieprzebadanych dotąd szybach i sektorach cmentarzyska. Naukowcy spodziewają się, że sezon archeologiczny w Sakkarze przyniesie wiele innych, fascynujących odkryć. Jak podkreślił minister turystyki i starożytności Egiptu, Sherif Fathy, odkrycie potwierdza, że Sakkara nadal kryje skarby archeologiczne, które jeszcze nie zostały odkryte i przypomina o wyjątkowej wartości cywilizacyjnej tego miejsca, które znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Dr Hisham El-Leithy, sekretarz generalny Najwyższej Rady Starożytności, zaznaczył, że wartość odkrycia wykracza poza samą identyfikację nowych grobowców i przywracanie historii ich właścicieli oraz odnawianie rozdziałów ich historii, które przez tysiące lat pozostały pogrzebane pod piaskiem. Ma także ogromne znaczenie historyczne oraz przyczynia się do badań nad społeczeństwem egipskim w okresie Nowego Państwa.
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